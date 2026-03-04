محافظ الجنوب تفقد وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور

تفقد محافظ الجنوب منصور ضو وقائد منطقة الجنوب الإقليمية في العميد ، غرفة عمليات وحدة في اتحاد بلديات ، وكان في استقباله المهندس حسن دبوق، مجلس الجنوب في صور المهندس حسن هاني ومدير الوحدة مهنا، واطلع على سير العمل والإجراءات المتخذة لمواكبة شؤون .ضوواستمع المحافظ ضو من دبوق إلى شرح مفصل حول آلية التنسيق بين البلديات والجهات المعنية، "لا سيما ما يتعلق بتقديم المساعدات وتأمين مراكز الإيواء وتلبية الحاجات الأساسية للعائلات النازحة".كما اطلع ضو من مهنا على برنامج توزيع المساعدات والمستلزمات الخاصة بالإيواء، مثنيا على "الجهود التي يبذلها فريق العمل لتلبية حاجات المواطنين في هذه الظروف الدقيقة"، مؤكدا "أهمية الجهوزية الكاملة والتعاون بين مختلف الأجهزة والمؤسسات"، مشددا على "ضرورة تكثيف الجهود لضمان الاستجابة السريعة وتخفيف الأعباء عن العائلات النازحة".دبوق، ناشد دبوق الجهات والمؤسسات الدولية والرسمية "التحرك العاجل لتأمين كامل الحاجات الأساسية للنازحين"، مشيرا إلى أن "قسما كبيرا منهم لا يزال يفترش الطرقات ويعيش أوضاعا إنسانية صعبة تتطلب دعما فوريا".وشكر دبوق المحافظ ضو على زيارته واهتمامه، كما شكر مجلس الجنوب وبعض الجمعيات على تأمينهم بعض الحاجات الطارئة للنازحين.