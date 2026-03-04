تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

محافظ الجنوب تفقد وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور

Lebanon 24
04-03-2026 | 07:57
محافظ الجنوب تفقد وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور
تفقد محافظ الجنوب منصور ضو وقائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد أحمد أبو ضاهر، غرفة عمليات وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، وكان في استقباله رئيس الاتحاد المهندس حسن دبوق، مدير مكتب مجلس الجنوب في صور المهندس حسن هاني ومدير الوحدة مرتضى مهنا، واطلع على سير العمل والإجراءات المتخذة لمواكبة شؤون النازحين.

ضو

واستمع المحافظ ضو من دبوق إلى شرح مفصل حول آلية التنسيق بين البلديات والجهات المعنية، "لا سيما ما يتعلق بتقديم المساعدات وتأمين مراكز الإيواء وتلبية الحاجات الأساسية للعائلات النازحة".

كما اطلع ضو من مهنا على برنامج توزيع المساعدات والمستلزمات الخاصة بالإيواء، مثنيا على "الجهود التي يبذلها فريق العمل لتلبية حاجات المواطنين في هذه الظروف الدقيقة"، مؤكدا "أهمية الجهوزية الكاملة والتعاون بين مختلف الأجهزة والمؤسسات"، مشددا على "ضرورة تكثيف الجهود لضمان الاستجابة السريعة وتخفيف الأعباء عن العائلات النازحة".

دبوق

من جهته، ناشد دبوق الجهات والمؤسسات الدولية والرسمية "التحرك العاجل لتأمين كامل الحاجات الأساسية للنازحين"، مشيرا إلى أن "قسما كبيرا منهم لا يزال يفترش الطرقات ويعيش أوضاعا إنسانية صعبة تتطلب دعما فوريا".

وشكر دبوق المحافظ ضو على زيارته واهتمامه، كما شكر مجلس الجنوب وبعض الجمعيات على تأمينهم بعض الحاجات الطارئة للنازحين.
 
