Najib Mikati
لبنان

حاصباني يتفقد غرفة عمليات النزوح في بيروت ويثني على فريق العمل

Lebanon 24
04-03-2026 | 08:13
حاصباني يتفقد غرفة عمليات النزوح في بيروت ويثني على فريق العمل
زار نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت ابارهيم زيدان، متفقدا غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تطور وضع النزوح في العاصمة.


وحيا حاصباني فريق العمل "الذي يقوم بدوره على أكمل وجه"، وقال: "اليوم هناك نحو ٧٠ مركز إيواء، وقد يرتفع العدد إلى ١٠٠، ويقيم فيها أكثر من ٢٥ ألف نازح، عدا عن الذين استأجروا مساكن أو انتشروا في الشوارع"، موضحا أن "قدرة المدينة على الاستيعاب استهلكت في الأيام الأولى للحرب، فيما يبرز شبه غياب للمساعدات من المنظمات الدولية والجمعيات المحلية والهيئة العليا للإغاثة رغم الموازنة الكبيرة المخصصة لهذه الغاية".

واذ اعتبر ان "مجمع الجامعة اللبنانية والمدينة الرياضية يمكن أن يشكلا حلا لاستقبال أعداد كبيرة من النازحين لكنهما ما زالا مقفلين حتى الآن"، ناشد الحكومة "اتخاذ التدابير اللازمة وتنظيم النزوح في مناطق عدة قبل ان تؤدي الى كارثة كبيرة".
رئيس مجلس الوزراء

الجامعة اللبنانية

جامعة اللبنانية

المجلس البلدي

مجلس الوزراء

نائب رئيس

اللبنانية

النازحين

