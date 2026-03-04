حاصباني يتفقد غرفة عمليات النزوح في بيروت ويثني على فريق العمل

زار نائب السابق النائب غسان حاصباني محافظ القاضي مروان عبود ورئيس لمدينة بيروت ابارهيم زيدان، متفقدا غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تطور وضع النزوح في العاصمة.





وحيا حاصباني فريق العمل "الذي يقوم بدوره على أكمل وجه"، وقال: "اليوم هناك نحو ٧٠ مركز إيواء، وقد يرتفع العدد إلى ١٠٠، ويقيم فيها أكثر من ٢٥ ألف نازح، عدا عن الذين استأجروا مساكن أو انتشروا في الشوارع"، موضحا أن "قدرة المدينة على الاستيعاب استهلكت في الأيام الأولى للحرب، فيما يبرز شبه غياب للمساعدات من المنظمات الدولية والجمعيات المحلية والهيئة للإغاثة رغم الموازنة الكبيرة المخصصة لهذه الغاية".



واذ اعتبر ان "مجمع والمدينة الرياضية يمكن أن يشكلا حلا لاستقبال أعداد كبيرة من لكنهما ما زالا مقفلين حتى الآن"، ناشد الحكومة "اتخاذ التدابير اللازمة وتنظيم النزوح في مناطق عدة قبل ان تؤدي الى كارثة كبيرة".

Advertisement