اجتماع للقوى السياسية والجمعيات الأهلية في صيدا

عقد في البلدي لمدينة ، اجتماع للقوى السياسية وكافة جمعيات المجتمع في المدينة، بدعوة من البلدية، حضره نائبا صيدا الدكتور البزري والدكتور اسامة سعد، ممثل النائبة السابقة بهية مازن حشيشو، "للجماعة الاسلامية" الدكتور بسام حمود، رئيس السابق للبلدية الدكتور حازم بديع، نائب رئيس البلدية الدكتور احمد عكرة واعضاء من للمدينة.



وعرض رئيس البلدية المهندس مصطفى حجازي بالارقام لواقع عمليات الايواء والاغاثة من قبل لجنة ادارة الازمات والكوارث في البلدية، مشيرا الى الصعوبات التي تواجه البلدية والجمعيات الموكلة مراكز الايواء.



وسجل ممثلو الجمعيات اقتراحاتهم ونقلوا ما عاينوه على ارض الواقع، وانتهى الاجتماع بتشكيل لجنة متابعة من عدد من الجمعيات للتواصل مع المركزية في بلدية صيدا.

Advertisement