هجوم جويّ لـحزب الله... ماذا استهدف داخل مدينة حيفا؟

أعلن " " في بيان، أنّه "استهدف مساء أمس الثلاثاء، رادارات الحديدية في موقع كريات إيلعيزر (قاعدة الدفاع الجوي الرئيسية في مدينة حيفا المحتلة) بسرب من المسيّرات الانقضاضية".

Advertisement