سلامة يوجه نداءً لحماية المتحف الوطني والمواقع الأثرية

أجرى الدكتور غسان سلامة اتصالا هاتفيا مع لمنظمة الدكتور خالد عناني، وطلب منه "باسم والحكومة وفي ضوء الوضع الأمني الراهن في والمنطقة، التدخل لدى الدول الأطراف المجاورة أو المتحاربة، لتذكيرها بوجوب اتخاذ جميع التدابير الوقائية، خلال هذا النزاع المسلح مع لبنان، والرامية إلى حماية وصون التراث الثقافي اللبناني، والامتناع عن استهدافه، لا سيما المتحف الوطني في والمواقع الأثرية والتاريخية اللبنانية، وبخاصة تلك المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، كذلك تلك الواردة على القائمة الدولية للممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة، تطبيقا لقرار لجنة اتفاقية بتاريخ 19 تشرين الثاني 2024 (القرار 4 Ext.com5).".



وشدد سلامة على أن "هذه الممتلكات الثقافية، وكذلك محيطها المباشر والنسيج العمراني المجاور لها، يجب ألا تتعرض لأي خطر أو ضرر، وذلك استنادا إلى اتفاقيات اليونسكو، ولا سيما: اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلّح مع لائحتها التنفيذية (لاهاي، 14 أيار 1954) وبروتوكوليها (1954 و1999)، واتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972".



وكان وزير الثقافة وجه كتابا بهذا الشأن الى المدير العام لمنظمة اليونسكو الدكتور خالد عناني.

