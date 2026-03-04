تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
سلامة يوجه نداءً لحماية المتحف الوطني والمواقع الأثرية

Lebanon 24
04-03-2026 | 08:37
A-
A+

سلامة يوجه نداءً لحماية المتحف الوطني والمواقع الأثرية
أجرى وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة اتصالا هاتفيا مع المدير العام لمنظمة اليونسكو الدكتور خالد عناني، وطلب منه "باسم وزارة الثقافة والحكومة اللبنانية وفي ضوء الوضع الأمني الراهن في لبنان والمنطقة، التدخل لدى الدول الأطراف المجاورة أو المتحاربة، لتذكيرها بوجوب اتخاذ جميع التدابير الوقائية، خلال هذا النزاع المسلح مع لبنان، والرامية إلى حماية وصون التراث الثقافي اللبناني، والامتناع عن استهدافه، لا سيما المتحف الوطني في بيروت والمواقع الأثرية والتاريخية اللبنانية، وبخاصة تلك المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، كذلك تلك الواردة على القائمة الدولية للممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة، تطبيقا لقرار لجنة اتفاقية لاهاي بتاريخ 19 تشرين الثاني 2024 (القرار 4 Ext.com5).".

وشدد سلامة على أن "هذه الممتلكات الثقافية، وكذلك محيطها المباشر والنسيج العمراني المجاور لها، يجب ألا تتعرض لأي خطر أو ضرر، وذلك استنادا إلى اتفاقيات اليونسكو، ولا سيما: اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلّح مع لائحتها التنفيذية (لاهاي، 14 أيار 1954) وبروتوكوليها (1954 و1999)، واتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972".

وكان وزير الثقافة وجه كتابا بهذا الشأن الى المدير العام لمنظمة اليونسكو الدكتور خالد عناني.
مواضيع ذات صلة
إسترداد 24 قطعة سلاح أثرية مسروقة من المتحف الوطني في دمشق
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:32:41 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية توجّه نداءً عاجلًا بشأن غابات اللزاب!
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:32:41 Lebanon 24 Lebanon 24
جشي يرحّب بزيارة سلام إلى الجنوب ويدعو إلى استراتيجية وطنية لحماية لبنان
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:32:41 Lebanon 24 Lebanon 24
​القيادة المركزية الأميركية: قوّاتنا متمركزة في مواقعها لحماية مصالحنا
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:32:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة اللبنانية

وزارة الثقافة

المدير العام

وزير الثقافة

اللبنانية

اليونسكو

بروتوكول

العمران

