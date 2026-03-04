تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
8
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
سامي الجميل يتقدّم باقتراح قانون معجل مكرر لتعليق المهل
Lebanon 24
04-03-2026
|
08:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
تقدّم رئيس
حزب الكتائب اللبنانية
النائب سامي
الجميّل اليوم باقتراح قانون معجّل مكرّر يقضي بتعليق جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية اعتباراً من 1 آذار 2026 ولغاية زوال حالة القوة
القاهرة
التي تشهدها البلاد بسبب الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها
لبنان
.
ويهدف الاقتراح إلى حماية حقوق الدولة والأفراد ومنع تضرّر المتقاضين وأصحاب الحقوق نتيجة الظروف الاستثنائية التي تعيق ممارسة الحقوق ضمن المهل القانونية. ￼
وينصّ الاقتراح على تعليق سريان المهل القانونية والقضائية أمام جميع المحاكم
اللبنانية
، إضافة إلى المهل في المواد الإدارية والمدنية والتجارية والمهل المتعلقة بانعقاد الهيئات العامة للنقابات والجمعيات والشركات. ￼
كما يستثني الاقتراح بعض المهل المحدّدة، ويعود سريان المهل المعلّقة فور زوال القوة القاهرة بقرار يصدر عن
مجلس الوزراء
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عبد المسيح: تقدّمت باقتراح قانون معجّل مكرّر لتأجيل الانتخابات
Lebanon 24
عبد المسيح: تقدّمت باقتراح قانون معجّل مكرّر لتأجيل الانتخابات
04/03/2026 18:32:48
04/03/2026 18:32:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فيصل كرامي يتقدّم باقتراح قانون عفو عام
Lebanon 24
فيصل كرامي يتقدّم باقتراح قانون عفو عام
04/03/2026 18:32:48
04/03/2026 18:32:48
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل في جولة على ساحل الشوف: تقدمنا باقتراح لتنقية الذاكرة الوطنية كي لا نكرر ما حصل
Lebanon 24
باسيل في جولة على ساحل الشوف: تقدمنا باقتراح لتنقية الذاكرة الوطنية كي لا نكرر ما حصل
04/03/2026 18:32:48
04/03/2026 18:32:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنجيه تقدّم باقتراح قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الإجتماعي للأطفال دون 14 عاما
Lebanon 24
فرنجيه تقدّم باقتراح قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الإجتماعي للأطفال دون 14 عاما
04/03/2026 18:32:48
04/03/2026 18:32:48
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الكتائب اللبنانية
مجلس الوزراء
سامي الجميل
النائب سامي
حزب الكتائب
امي الجميل
اللبنانية
رئيس حزب
تابع
قد يعجبك أيضاً
كلمة لنعيم قاسم اليوم.. إليكم موعدها
Lebanon 24
كلمة لنعيم قاسم اليوم.. إليكم موعدها
11:29 | 2026-03-04
04/03/2026 11:29:16
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات على الجنوب والبقاع.. هذه آخر المستجدات الميدانية
Lebanon 24
غارات على الجنوب والبقاع.. هذه آخر المستجدات الميدانية
11:19 | 2026-03-04
04/03/2026 11:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تمديد تعليق رحلات الخطوط الجوية الفرنسية من وإلى بيروت وتل أبيب
Lebanon 24
تمديد تعليق رحلات الخطوط الجوية الفرنسية من وإلى بيروت وتل أبيب
11:12 | 2026-03-04
04/03/2026 11:12:11
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال لقائه.. هذا ما طلبه الرئيس عون من السفير الأميركي
Lebanon 24
خلال لقائه.. هذا ما طلبه الرئيس عون من السفير الأميركي
11:04 | 2026-03-04
04/03/2026 11:04:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ملاحظات عامة في أيام الحرب الأولى
Lebanon 24
ملاحظات عامة في أيام الحرب الأولى
11:00 | 2026-03-04
04/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لبنان 24" يكشف هوية المُستهدف في الغارة الإسرائيلية على فندق في الحازمية
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف هوية المُستهدف في الغارة الإسرائيلية على فندق في الحازمية
00:51 | 2026-03-04
04/03/2026 12:51:38
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصال لاخلاء مبنى في قريطم.. وهذه التفاصيل
Lebanon 24
اتصال لاخلاء مبنى في قريطم.. وهذه التفاصيل
15:34 | 2026-03-03
03/03/2026 03:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة أرضيّة ضربت لبنان... إليكم موقعها وقوّتها
Lebanon 24
هزّة أرضيّة ضربت لبنان... إليكم موقعها وقوّتها
07:34 | 2026-03-04
04/03/2026 07:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني... ماذا قال عن سبب دخول "حزب الله" في الحرب وعلاقته ببري؟
Lebanon 24
تقرير بريطاني... ماذا قال عن سبب دخول "حزب الله" في الحرب وعلاقته ببري؟
10:30 | 2026-03-04
04/03/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج... منخفض جويّ من البحر الأسود يصل إلى لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج... منخفض جويّ من البحر الأسود يصل إلى لبنان في هذا الموعد
09:00 | 2026-03-04
04/03/2026 09:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:29 | 2026-03-04
كلمة لنعيم قاسم اليوم.. إليكم موعدها
11:19 | 2026-03-04
غارات على الجنوب والبقاع.. هذه آخر المستجدات الميدانية
11:12 | 2026-03-04
تمديد تعليق رحلات الخطوط الجوية الفرنسية من وإلى بيروت وتل أبيب
11:04 | 2026-03-04
خلال لقائه.. هذا ما طلبه الرئيس عون من السفير الأميركي
11:00 | 2026-03-04
ملاحظات عامة في أيام الحرب الأولى
10:55 | 2026-03-04
شقير التقى مفتي حاصبيا
فيديو
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
04/03/2026 18:32:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
04/03/2026 18:32:48
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
04/03/2026 18:32:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24