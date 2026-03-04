سامي الجميل يتقدّم باقتراح قانون معجل مكرر لتعليق المهل

تقدّم رئيس الجميّل اليوم باقتراح قانون معجّل مكرّر يقضي بتعليق جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية اعتباراً من 1 آذار 2026 ولغاية زوال حالة القوة التي تشهدها البلاد بسبب الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها .



ويهدف الاقتراح إلى حماية حقوق الدولة والأفراد ومنع تضرّر المتقاضين وأصحاب الحقوق نتيجة الظروف الاستثنائية التي تعيق ممارسة الحقوق ضمن المهل القانونية. ￼



وينصّ الاقتراح على تعليق سريان المهل القانونية والقضائية أمام جميع المحاكم ، إضافة إلى المهل في المواد الإدارية والمدنية والتجارية والمهل المتعلقة بانعقاد الهيئات العامة للنقابات والجمعيات والشركات. ￼



كما يستثني الاقتراح بعض المهل المحدّدة، ويعود سريان المهل المعلّقة فور زوال القوة القاهرة بقرار يصدر عن .

