Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

سامي الجميل يتقدّم باقتراح قانون معجل مكرر لتعليق المهل

Lebanon 24
04-03-2026 | 08:41
سامي الجميل يتقدّم باقتراح قانون معجل مكرر لتعليق المهل
تقدّم رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل اليوم باقتراح قانون معجّل مكرّر يقضي بتعليق جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية اعتباراً من 1 آذار 2026 ولغاية زوال حالة القوة القاهرة التي تشهدها البلاد بسبب الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان.

ويهدف الاقتراح إلى حماية حقوق الدولة والأفراد ومنع تضرّر المتقاضين وأصحاب الحقوق نتيجة الظروف الاستثنائية التي تعيق ممارسة الحقوق ضمن المهل القانونية. ￼

وينصّ الاقتراح على تعليق سريان المهل القانونية والقضائية أمام جميع المحاكم اللبنانية، إضافة إلى المهل في المواد الإدارية والمدنية والتجارية والمهل المتعلقة بانعقاد الهيئات العامة للنقابات والجمعيات والشركات. ￼

كما يستثني الاقتراح بعض المهل المحدّدة، ويعود سريان المهل المعلّقة فور زوال القوة القاهرة بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.
عبد المسيح: تقدّمت باقتراح قانون معجّل مكرّر لتأجيل الانتخابات
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:32:48
فيصل كرامي يتقدّم باقتراح قانون عفو عام
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:32:48
باسيل في جولة على ساحل الشوف: تقدمنا باقتراح لتنقية الذاكرة الوطنية كي لا نكرر ما حصل
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:32:48
فرنجيه تقدّم باقتراح قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الإجتماعي للأطفال دون 14 عاما
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:32:48

حزب الكتائب اللبنانية

مجلس الوزراء

سامي الجميل

النائب سامي

حزب الكتائب

امي الجميل

اللبنانية

رئيس حزب

Lebanon24
11:29 | 2026-03-04
Lebanon24
11:19 | 2026-03-04
Lebanon24
11:12 | 2026-03-04
Lebanon24
11:04 | 2026-03-04
Lebanon24
11:00 | 2026-03-04
Lebanon24
10:55 | 2026-03-04
