تقرير من واشنطن عن "حزب الله": لهذا السبب يضع كل ما لديه في المعركة مع إسرائيل

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-03-2026 | 09:00
تقرير من واشنطن عن حزب الله: لهذا السبب يضع كل ما لديه في المعركة مع إسرائيل
تقرير من واشنطن عن حزب الله: لهذا السبب يضع كل ما لديه في المعركة مع إسرائيل photos 0
ذكرت شبكة "Fox News" الأميركية أن "حزب الله" صعّد من تورطه في الصراع المتسع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل يوم الثلاثاء، حيث أطلق صواريخ بعيدة المدى من لبنان في غضون 48 ساعة من الضربات المنسقة على إيران في إطار عملية الغضب الملحمي. وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن "الحزب" أعلن أيضاً استعداده لـ"حرب مفتوحة"."

وبحسب الشبكة: "قال روس هاريسون، الباحث البارز في معهد الشرق الأوسط، للشبكة: "حزب الله" يضع كل ما لديه في المعركة لإضافة المزيد من التحديات التي ستواجهها إسرائيل في هذه الحرب"، مضيفاً أن "الحزب" يعلم أيضاً أنه إذا سقط النظام الإيراني، فقد يتعرضون للإهانة"، مشيراً إلى أن "إسرائيل لا تستطيع نزع سلاح "حزب الله" بالكامل"."

وتابعت الشبكة: "تأسس "حزب الله" في أوائل ثمانينيات القرن الماضي بدعم إيراني خلال الحرب الأهلية اللبنانية، ونما ليصبح أقوى حليف لطهران. ولعقود، موّلت إيران الحزب وسلّحته ودربته كجزء من استراتيجيتها الأوسع لمواجهة إسرائيل وتوسيع نفوذها الإقليمي. وحذر هاريسون قائلاً: "تعتقد إيران أنها يجب أن تعيد ترسيخ الردع قبل نهاية هذه الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، لذا فإن توسيعه باستخدام "حزب الله" ومهاجمة دول الخليج العربي وقبرص هو جزء من ذلك". وردت إسرائيل على تصعيد "حزب الله" بشن غارات جوية إضافية على الضاحية الجنوبية لبيروت ووسعت عملياتها البرية، حيث اتخذت القوات الإسرائيلية مواقع بالقرب من الحدود. من جانبها، أفادت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" عن رؤية قوات إسرائيلية تدخل وتخرج من الأراضي اللبنانية، على الرغم من إصرار الجيش الإسرائيلي على أن قواته لا تزال تعمل هناك، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس".

وأضافت الشبكة: "قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "لمنع احتمال إطلاق النار المباشر على المستوطنات الإسرائيلية، فقد أذنت أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للجيش الإسرائيلي بالتقدم والسيطرة على أراضٍ إضافية في لبنان والدفاع عن المستوطنات الحدودية من هناك". وأضاف: "يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته بقوة ضد أهداف "حزب الله" في لبنان. تدفع المنظمة الإرهابية ثمناً باهظاً، وستدفع ثمناً باهظاً، لإطلاقها النار على إسرائيل". وصرّحت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي ديفرين للشبكة: "حزب الله أشبه بالأخطبوط. رأس الأخطبوط في إيران، وأذرعه منتشرة في كل أنحاء المنطقة". وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل داود علي زاده، قائد فيلق لبنان التابع لفيلق القدس الإيراني، في طهران". 

وبحسب الشبكة: "أوضح هاريسون قائلاً: "إن فيلق القدس هو ذراع الحرس الثوري الإسلامي، أو الحرس الثوري الإيراني، وهو المسؤول عن علاقات إيران مع الفصائل المتحالفة معها، مثل حماس، والجهاد الإسلامي، وكتائب حزب الله في العراق، وحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن". وقال: "إن فيلق القدس هو القوة الاستكشافية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وهو مصمم لمنح إيران عمقاً استراتيجياً". وأضاف: "إنهم مهمون في إدارة علاقات إيران مع منظمات الفصائل الغامضة، وقد تم تحدي ذلك خلال العامين الماضيين مع تراجع حماس وحزب الله"."

وتابعت الشبكة: "يوم السبت، استهدفت حملة الغارات الجوية الأميركية الإسرائيلية أيضاً القيادة الإيرانية في طهران، مما أسفر عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، الأمر الذي أدى إلى تصعيد التوترات بشكل كبير في كل أنحاء الشرق الأوسط وإثارة ردود فعل إقليمية. ويتولى مجلس قيادة مؤقت مؤلف من الرئيس مسعود بزشكيان، ورئيس المحكمة العليا غلام حسين محسني إجائي، وآية الله علي رضا عرفي، إدارة شؤون إيران مؤقتاً، ويعمل كرئيس دولة بحكم الأمر الواقع. وقال هاريسون: "إذا أنهت إيران الحرب قبل الأوان، فإنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة وإسرائيل يمكنهما العودة لاحقاً، أما إذا صعّدوا الوضع، فسيكون لديهم فرصة لإعادة بناء قوة الردع. إنه خطر كبير، إذ قد يؤدي إلى سقوطهم. لكن الخطر يكمن في شعورهم بأنهم لا يملكون خياراً آخر، وحزب الله جزء من هذا بالنسبة لإيران". وتابع قائلاً: "إذا استطاع النظام الإيراني الصمود، فسيكون النصر حليفه. ومع ذلك، لا يمكن لإيران أن تنتصر عسكرياً، ولكن إذا استطاعت منع الولايات المتحدة من تحقيق النصر، فسيكون النصر حليفها". وأضاف هاريسون: "في الأساس، يحاول النظام الإيراني زيادة معاناة كل من إسرائيل ودول الخليج العربية لكي يتمكن من إعادة ترسيخ الردع المفقود منذ حرب حزيران 2025، ومهاجمة المناطق المدنية ونقاط الضعف الاقتصادية إلى جانب "حزب الله" الذي هو أيضاً جزء من هذه الاستراتيجية"."
المصدر: خاص "لبنان 24"
