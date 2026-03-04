تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جعجع: لا نقبل باستغلال العمليات العسكرية ذريعة لتمديد ولاية المجلس النيابي لأطول فترة ممكنة

Lebanon 24
04-03-2026 | 08:58
A-
A+

جعجع: لا نقبل باستغلال العمليات العسكرية ذريعة لتمديد ولاية المجلس النيابي لأطول فترة ممكنة
جعجع: لا نقبل باستغلال العمليات العسكرية ذريعة لتمديد ولاية المجلس النيابي لأطول فترة ممكنة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، وفدا من الحزب التقدمي الاشتراكي ضم رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط، النائبين وائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن، أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، مسؤول الماكينة الانتخابية في التقدمي وليد صافي ومستشار رئيس الحزب حسام حرب.

وحضر اللقاء نواب تكتل "الجمهورية القوية": جورج عدوان، ملحم رياشي ونزيه متى، بالإضافة إلى الأمين العام لحزب "القوات اللبنانية" إميل مكرزل، الأمين المساعد لشؤون الانتخابات جاد دميان والأمين المساعد لشؤون المناطق في القوات جورج عيد.

عقب اللقاء الذي استغرق ساعة ونصف الساعة، وصف جعجع الإجتماع بـ"المثمر"، وقال: "تمحور البحث حول مواضيع الساعة، وأبرزها مستجدات الوضع العام في البلاد، فضلا عن تطورات الإستحقاق النيابي. في ما يتعلق بالوضع العام، كان هناك اتفاق بيننا على أن قرار الحكومة الأخير يجب أن يبدأ تطبيقه فعليا من قبل الأجهزة الأمنية المعنية، وفي طليعتها الجيش والأجهزة الأمنية والقضائية المختصة، وفق ما ينبغي أن يكون عليه التنفيذ، باعتبار أن الدولة ستفقد الكثير من هيبتها إذا لم يُطبق هذا القرار كما يجب، وهذا أمر لا نريده في هذه المرحلة، كون لبنان بأمس الحاجة إلى دولته، ولا سيما في ظل الظروف الحالية".

وفي سياق الإنتخابات النيابية، قال: "كنا أصلا ضد أي تمديد للمجلس النيابي وضد أي تأجيل للانتخابات، إلا أننا اليوم أمام قوة قاهرة فعلية، والجميع يشهد ما يحصل على الأرض، ولا أحد قادر على التنبؤ إلى أين ستصل الأمور أو متى قد تتوقف. من هذا المنطلق، يمكن تفهم وجود قوة قاهرة، لكن ما لا نقبله هو أن يستغل البعض هذه القوة القاهرة، أي العمليات العسكرية الجارية على الأراضي اللبنانية أو احتلال بعض هذه الأراضي، ذريعة لتمديد ولاية المجلس النيابي لأطول فترة ممكنة".

أضاف: "نحن ضد هذا المنطق. نعم، قد يكون تأجيل الانتخابات أمرا ضروريا، لكن يجب أن يكون هذا التأجيل بقدر ما تفرضه هذه القوة القاهرة، وتحديدا لفترة محدودة، أي ضمن إطار الأشهر وليس لفترة طويلة".

وتابع: "هذا الموضوع كان محور بحث مع وفد الحزب التقدمي الاشتراكي، واتفقنا على إبقاء الاتصالات قائمة إلى حين اتضاح الصورة واستقرار الوضع في البلاد".

وردا على سؤال، قال جعجع: "القوة القاهرة تعني وجود استحالة مادية لإجراء الانتخابات في الوقت الحاضر. فمثلا، إذا أراد أي مرشح اليوم التقدم بترشيحه، فهناك دوائر مقفلة وسرايا حكومية مقفلة ومؤسسات لا تعمل بالشكل الطبيعي، وهذا كله يندرج ضمن إطار القوة القاهرة، وبالتالي هذه القوة القاهرة تفرض تأجيل الإستحقاق النيابي بقدر ما تقتضيه الظروف، أي لفترة محدودة بالأشهر فقط".

وعما إذا كان هناك إتصال مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في سياق الإنتخابات، أوضح جعجع أن "الإتصالات قائمة مع الجهات المعنية كلها".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قرارٌ إسرائيلي بطرد "أطباء بلا حدود".. والمنظمة ترد: "باقون لأطول فترة ممكنة"
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:33:12 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يقول إن أوكرانيا بحاجة إلى ضمانات أمنية تستمر لفترة أطول من ولاية ترامب
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:33:12 Lebanon 24 Lebanon 24
خلف: لا مبرّرَ لأيّ تمديد للمجلس النيابي
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:33:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر فرنسية: الاتفاق مع صندوق النقد ومؤتمر الإعمار رهن التمديد للمجلس النيابي
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:33:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الحزب التقدمي الاشتراكي

القوات اللبنانية

الأجهزة الأمنية

الأمين العام

رئيس الحزب

الانتخابية

سمير جعجع

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:29 | 2026-03-04
Lebanon24
11:19 | 2026-03-04
Lebanon24
11:12 | 2026-03-04
Lebanon24
11:04 | 2026-03-04
Lebanon24
11:00 | 2026-03-04
Lebanon24
10:55 | 2026-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24