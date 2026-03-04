أمطار غزيرة وثلوج... منخفض جويّ من البحر الأسود يصل إلى لبنان في هذا الموعد

أفادت مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ طقساً متقلباً يُسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من بعد ظهراليوم الاربعاء حتى فجر يوم غد الخميس حيث يستقر، ومن المتوقع ان تتأثر المنطقة بعد ظهر يوم السبت بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز فوق البحر الاسود.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أذار في بين ١٣و ٢٢، في بين ١١ و ٢٠ درجة وفي بين ٦ و١٧درجة.



الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:

غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر ويتحول الطقس تدريجياً الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار محلية مع بعض الثلوج على ارتفاع ال ١٥٠٠متر وما فوق كما تنشط الرياح أحيانا خاصة شمال البلاد .

الخميس:

قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل كما تنخفض نسبة الرطوبة .

الجمعة:

قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، يتحوّل مساء إلى غائم جزئيًاً بسحب مرتفعة.

السبت:

غائم جزئياً يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط امطار متفرقة خاصة شمال البلاد مع بعض الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠متر وما فوق.