Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

أمطار غزيرة وثلوج... منخفض جويّ من البحر الأسود يصل إلى لبنان في هذا الموعد

Lebanon 24
04-03-2026 | 09:00
أمطار غزيرة وثلوج... منخفض جويّ من البحر الأسود يصل إلى لبنان في هذا الموعد
أفادت مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ طقساً متقلباً يُسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من بعد ظهراليوم الاربعاء حتى فجر يوم غد الخميس حيث يستقر، ومن المتوقع ان تتأثر المنطقة بعد ظهر يوم السبت بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز فوق البحر الاسود.   
 
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أذار في بيروت بين ١٣و ٢٢، في طرابلس بين ١١ و ٢٠ درجة وفي زحلة بين ٦ و١٧درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:  
غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر ويتحول الطقس تدريجياً الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار محلية مع بعض الثلوج على ارتفاع ال ١٥٠٠متر وما فوق كما تنشط الرياح أحيانا خاصة شمال البلاد .
الخميس:  
قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل كما تنخفض نسبة الرطوبة .
الجمعة:  
قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، يتحوّل مساء إلى غائم جزئيًاً بسحب مرتفعة.
السبت:  
غائم جزئياً يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط امطار متفرقة خاصة شمال البلاد مع بعض الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠متر وما فوق.
 
منخفض جوي شديد البرودة في طريقه إلى لبنان... أمطار غزيرة وثلوج بدءا من هذا الارتفاع
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:33:19 Lebanon 24 Lebanon 24
منخفض جويّ جديد سيضرب لبنان... أمطارٌ غزيرة وثلوج في هذا التاريخ
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:33:19 Lebanon 24 Lebanon 24
منخفض جوي نحو لبنان.. استعدوا للأمطار الغزيرة والثلوج
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:33:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الإرتفاع الملحوظ في الحرارة... منخفض جويّ سيضرب لبنان مع أمطار غزيرة وثلوج
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:33:19 Lebanon 24 Lebanon 24

