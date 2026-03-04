الحرس الثوري الإيراني يستهدف فصائل كردية معارضة في كردستان العراق

أعلن ، الأربعاء، استهداف فصائل كردية إيرانية مسلّحة معارضة لطهران في ، بحسب "فرانس برس".



وقال في بيان إنه "تمّ بنجاح" ضرب قواعد ومقرّات تابعة لفصائل كومله المناهضة لطهران بثلاثة صواريخ أُطلقت في الساعة 1:00 (07:30 بتوقيت غرينتش).



وفي منتصف شباط، أعلنت مجموعات معارِضة كردية تتخذ من مقرًا لها، تشكيل ائتلاف سياسي للإطاحة بالنظام ، وتحقيق حق تقرير المصير.



ويوم أمس الثلاثاء، أفاد إعلام إيراني بأن الحرس الثوري استهدف جماعات معارضة قال إنها كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد انطلاقًا من .



