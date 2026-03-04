توقيف شخص في زغرتا مُرتبط بالنظام السوريّ السابق... ما الذي عُثِرَ عليه داخل هاتفه؟

أفادت مندوبة " "، أنّ في ، أوقف ي.ع في ، بعد توافر معطيات تشير إلى ارتباطه بالنظام السوري السابق.

وبحسب المعلومات، عُثِرَ خلال تفتيش هاتفه، على صور له إلى جانب عناصر من النظام السوري السابق.

كما تبيّن أنه دخل إلى الأراضي بطريقة غير قانونية.

وأُحيل الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.