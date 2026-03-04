تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

رابطة الروم الكاثوليك تشكّل لجنة طوارئ لمتابعة أوضاع النازحين

Lebanon 24
04-03-2026 | 09:25
رابطة الروم الكاثوليك تشكّل لجنة طوارئ لمتابعة أوضاع النازحين
رابطة الروم الكاثوليك تشكّل لجنة طوارئ لمتابعة أوضاع النازحين photos 0
أعلن المجلس التنفيذي لرابطة الروم الكاثوليك في بيان اثر اجتماعه الدوري برئاسة القنصل كابي ابو رجيلي، "تشكيل لجنة طوارىء لمتابعة اوضاع النازحين من ابناء الطائفة لا سيما من الجنوب والبقاع، وتقديم الخدمات المتاحة  لهم وخصصت لهذه الغاية ارقام الهاتف التالية: 81/028726 و03/ 678450". 

ودعا "كل المهتمين الى التواصل مع الرابطة لما فيه خير ومصلحة ابناء الطائفة".

من جهة ثانية، شدد المجتمعون على "تأييد مواقف الشرعية المتمثلة بفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة خصوصا لجهة التفرد وحدها بقرار الحرب والسلم وايعاد لبنان عن الصراعات الكبرى".
