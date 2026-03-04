رابطة الروم الكاثوليك تشكّل لجنة طوارئ لمتابعة أوضاع النازحين

أعلن لرابطة في بيان اثر اجتماعه الدوري برئاسة القنصل كابي ابو رجيلي، "تشكيل لجنة طوارىء لمتابعة اوضاع من ابناء الطائفة لا سيما من الجنوب والبقاع، وتقديم الخدمات المتاحة لهم وخصصت لهذه الغاية ارقام الهاتف التالية: 81/028726 و03/ 678450".



ودعا "كل المهتمين الى التواصل مع الرابطة لما فيه خير ومصلحة ابناء الطائفة".



من جهة ثانية، شدد المجتمعون على "تأييد مواقف الشرعية المتمثلة بفخامة رئيس الجمهورية والحكومة خصوصا لجهة التفرد وحدها بقرار الحرب والسلم وايعاد عن الصراعات الكبرى".

