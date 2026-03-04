الرئيس عون تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره القبرصي الذي شدد على أنّ الصداقة متجذرة بين البلدين

تلقى رئيس الجمهورية بعد ظهر اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس نيكوس كريستودوليدس، وجرى عرض للتطورات الأمنية والعسكرية في والمنطقة، في ضوء المستجدات الراهنة.

وخلال اللقاء، اكد الرئيس القبرصي على الصداقة العميقة التي تجمع بين الشعبين اللبناني والقبرصي والمتجذرة في التاريخ، ذلك ان القواسم المشتركة كثيرة بين البلدين وشعبيهما الصديقين.



رئيس الحكومة

كذلك، تلقى اتصالاً من رئيس الحكومة الليبية الدبيبة، وتداول معه في التطورات الراهنة، حيث اكد الرئيس الدبيبة على دعم بلاده لسيادة لبنان واستقراره ولمواقف في هذا المجال.