غارات عنيفة... بلدات جنوبيّة تحت القصف الإسرائيليّ

شنّت الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة، موجة جديدة من على بلدات جنوبية.

وقد استهدفت الغارات:

- بلدة ديرسريان من دون وقوع إصابات

- بلدة بستيات من دون وقوع إصابات

- معروب

- أرنون

- كفرتبنيت

- القنطرة

- عيناثا

