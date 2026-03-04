رجي يؤكد "تضامن لبنان مع الإمارات بعد الاعتداءات الأخيرة"

أجرى والمغتربين يوسف رجي، اتصالا هاتفيا مع الوزراء وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل ، نقل خلاله "استنكار الشديد إزاء الاعتداءات التي طالت سيادة وأمنها"، مؤكدا أن "لبنان يقف إلى جانب أشقائه الإماراتيين تماما، كما وقفت دوما إلى جانبه"، مؤكدا "وضع كل إمكاناته المتواضعة في سبيل الشعب الإماراتي الصديق".



، أبدى الوزير الإماراتي "اهتمامه بالوضع في لبنان"، مستفسرا عن "آخر المستجدات"، مؤكدا أن "بلاده مستعدة لتقديم كل دعم ممكن لإعادة الاستقرار إلى الأراضي ".



وتلقى الوزير رجي رسالة من مفوضة لشؤون والخليج دوبرافكا سويتشا، أعربت فيها عن "تضامنها الكامل مع لبنان"، متمنية له "التغلب على التحديات الراهنة، كما تجاوز في الماضي محنا لا تقل صعوبة".



وشددت على "ضرورة العمل في هذه الظروف الصعبة لتعميق الشراكة بين الاتحاد ولبنان".



كما تلقى الوزير رجي اتصالا تضامنيا من وزير خارجية سريلانكا فيجيثا هيراث.

