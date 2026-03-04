تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

لبنان

رجي يؤكد "تضامن لبنان مع الإمارات بعد الاعتداءات الأخيرة"

Lebanon 24
04-03-2026 | 10:30
رجي يؤكد تضامن لبنان مع الإمارات بعد الاعتداءات الأخيرة
رجي يؤكد تضامن لبنان مع الإمارات بعد الاعتداءات الأخيرة photos 0
أجرى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نقل خلاله "استنكار لبنان الشديد إزاء الاعتداءات التي طالت سيادة دولة الإمارات وأمنها"، مؤكدا أن "لبنان يقف إلى جانب أشقائه الإماراتيين تماما، كما وقفت الإمارات دوما إلى جانبه"، مؤكدا "وضع كل إمكاناته المتواضعة في سبيل الشعب الإماراتي الصديق".

من جهته، أبدى الوزير الإماراتي "اهتمامه بالوضع في لبنان"، مستفسرا عن "آخر المستجدات"، مؤكدا أن "بلاده مستعدة لتقديم كل دعم ممكن لإعادة الاستقرار إلى الأراضي اللبنانية".

وتلقى الوزير رجي رسالة من مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط والخليج دوبرافكا سويتشا، أعربت فيها عن "تضامنها الكامل مع لبنان"، متمنية له "التغلب على التحديات الراهنة، كما تجاوز في الماضي محنا لا تقل صعوبة".

وشددت على "ضرورة العمل في هذه الظروف الصعبة لتعميق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان".

كما تلقى الوزير رجي اتصالا تضامنيا من وزير خارجية سريلانكا فيجيثا هيراث.
الرئيس السوري أحمد الشرع يدين الاعتداءات الإيرانية ويؤكد التضامن مع الإمارات خلال اتصال مع رئيس البلاد
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:34:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع يدين الاعتداءات الإيرانية ويؤكد التضامن مع الإمارات
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:34:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإماراتي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء كندا أكد خلاله تضامن بلده مع الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:34:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تضامن إماراتي مع النيجر بعد استهداف المطار
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:34:53 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
11:29 | 2026-03-04
Lebanon24
11:19 | 2026-03-04
Lebanon24
11:12 | 2026-03-04
Lebanon24
11:04 | 2026-03-04
Lebanon24
11:00 | 2026-03-04
Lebanon24
10:55 | 2026-03-04
