تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
8
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
مرقص: التدقيق في الأخبار واجب وطني وأخلاقي
Lebanon 24
04-03-2026
|
10:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
وزير الإعلام
المحامي بول
مرقص
البيان الآتي: "أمام ظروف الحرب الدقيقة التي يمرّ بها
لبنان
، وما يرافقها من تحديات أمنية وإنسانية وضغوط نفسية على المواطنين، تجلّت في الساعات الأخيرة في تنامي التحذيرات المضلّلة والصور والأخبار المفبركة، يدعو وزير الإعلام، عطفاً على بياناته السابقة، جميع اللبنانيين ووسائل الإعلام، ومستخدمي منصّات التواصل الاجتماعي، إلى التحلّي بأقصى درجات اليقظة في التعامل مع الأخبار والمعلومات المتداولة. ويدعو إلى التنبه للانجرار وراء الشائعات أو إعادة نشر الأخبار غير المؤكدة، خصوصاً تلك التي تنتشر سريعاً عبر الفضاء الرقمي دون الاستناد إلى مصادر واضحة وموثوق بها. فالمعلومات المضلّلة لا تكتفي بتشويه الوقائع، بل تسهم في تعميم القلق وإرباك المواطنين وإضعاف التماسك الاجتماعي في لحظة تتطلّب أعلى درجات الوعي. إنّ الالتزام بالتدقيق قبل النشر، والرجوع إلى البيانات الرسمية والى الجهات المختصة، يشكّلان واجباً وطنياً وأخلاقياً على حدّ سواء. فالكلمة مسؤولية، والخبر أمانة، وأي تهاون في تحرّي الحقيقة قد تنتج عنه تداعيات خطيرة على السلم والاستقرار العام. وفي هذا الإطار، باشرت
وزارة الإعلام
وبالتعاون مع المنظمات الدولية، تفعيل قسم التدقيق الاعلامي (fact check) بالوزارة بالتعاون مع
المكتب الإقليمي
لليونسكو UNESCO، وإعداد حملات توعية لاسيما بالتعاون مع
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
ICRC على
وسائل الإعلام المرئية
، ومنها تلفزيون لبنان الذي باشر بعرضها. ولذلك يطلب وزير الإعلام من
وسائل الإعلام
كافة المرئية والمسموعة والمكتوبة، النشر عبر منصاتها وشاشاتها، حملات التوعية الصادرة عن وزارة الاعلام مع
الشركاء الدوليين
، دعماً لجهود الحدّ من الأخبار الزائفة وتعزيز ثقافة التحقّق والمسؤولية الإعلامية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سليمان: تنفيذ الاستحقاقات في مواعيدها واجب وطني
Lebanon 24
سليمان: تنفيذ الاستحقاقات في مواعيدها واجب وطني
04/03/2026 18:35:00
04/03/2026 18:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار شاجباً الاعتداءات الاسرائيلية: رفض جرائم العدو واجب وطني
Lebanon 24
الحجار شاجباً الاعتداءات الاسرائيلية: رفض جرائم العدو واجب وطني
04/03/2026 18:35:00
04/03/2026 18:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترزيان: قانون الفجوة المالية بلا أرقام ويجب أن يبدأ بتدقيق جنائي شامل
Lebanon 24
ترزيان: قانون الفجوة المالية بلا أرقام ويجب أن يبدأ بتدقيق جنائي شامل
04/03/2026 18:35:00
04/03/2026 18:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص يدعو الإعلاميين لتجنب خطاب الكراهية والالتزام بأخلاقيات المهنة
Lebanon 24
مرقص يدعو الإعلاميين لتجنب خطاب الكراهية والالتزام بأخلاقيات المهنة
04/03/2026 18:35:00
04/03/2026 18:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
وسائل الإعلام المرئية
الشركاء الدوليين
المكتب الإقليمي
اللجنة الدولية
وسائل الإعلام
وزارة الإعلام
وزير الإعلام
تابع
قد يعجبك أيضاً
كلمة لنعيم قاسم اليوم.. إليكم موعدها
Lebanon 24
كلمة لنعيم قاسم اليوم.. إليكم موعدها
11:29 | 2026-03-04
04/03/2026 11:29:16
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات على الجنوب والبقاع.. هذه آخر المستجدات الميدانية
Lebanon 24
غارات على الجنوب والبقاع.. هذه آخر المستجدات الميدانية
11:19 | 2026-03-04
04/03/2026 11:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تمديد تعليق رحلات الخطوط الجوية الفرنسية من وإلى بيروت وتل أبيب
Lebanon 24
تمديد تعليق رحلات الخطوط الجوية الفرنسية من وإلى بيروت وتل أبيب
11:12 | 2026-03-04
04/03/2026 11:12:11
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال لقائه.. هذا ما طلبه الرئيس عون من السفير الأميركي
Lebanon 24
خلال لقائه.. هذا ما طلبه الرئيس عون من السفير الأميركي
11:04 | 2026-03-04
04/03/2026 11:04:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ملاحظات عامة في أيام الحرب الأولى
Lebanon 24
ملاحظات عامة في أيام الحرب الأولى
11:00 | 2026-03-04
04/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لبنان 24" يكشف هوية المُستهدف في الغارة الإسرائيلية على فندق في الحازمية
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف هوية المُستهدف في الغارة الإسرائيلية على فندق في الحازمية
00:51 | 2026-03-04
04/03/2026 12:51:38
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصال لاخلاء مبنى في قريطم.. وهذه التفاصيل
Lebanon 24
اتصال لاخلاء مبنى في قريطم.. وهذه التفاصيل
15:34 | 2026-03-03
03/03/2026 03:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة أرضيّة ضربت لبنان... إليكم موقعها وقوّتها
Lebanon 24
هزّة أرضيّة ضربت لبنان... إليكم موقعها وقوّتها
07:34 | 2026-03-04
04/03/2026 07:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني... ماذا قال عن سبب دخول "حزب الله" في الحرب وعلاقته ببري؟
Lebanon 24
تقرير بريطاني... ماذا قال عن سبب دخول "حزب الله" في الحرب وعلاقته ببري؟
10:30 | 2026-03-04
04/03/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج... منخفض جويّ من البحر الأسود يصل إلى لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج... منخفض جويّ من البحر الأسود يصل إلى لبنان في هذا الموعد
09:00 | 2026-03-04
04/03/2026 09:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:29 | 2026-03-04
كلمة لنعيم قاسم اليوم.. إليكم موعدها
11:19 | 2026-03-04
غارات على الجنوب والبقاع.. هذه آخر المستجدات الميدانية
11:12 | 2026-03-04
تمديد تعليق رحلات الخطوط الجوية الفرنسية من وإلى بيروت وتل أبيب
11:04 | 2026-03-04
خلال لقائه.. هذا ما طلبه الرئيس عون من السفير الأميركي
11:00 | 2026-03-04
ملاحظات عامة في أيام الحرب الأولى
10:55 | 2026-03-04
شقير التقى مفتي حاصبيا
فيديو
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
04/03/2026 18:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
04/03/2026 18:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
04/03/2026 18:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24