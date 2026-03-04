بري مستاء وأكثر غضباً من السابق... اليكم السبب

بحسب زواره، فإن يبدو أكثر غضباً واستياءً وتوجساً مما كان عليه خلال فترة "حرب الستين يوماً".



وأوضح الزوار أن استياء وغضبه يستندان إلى شعوره بأنه يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه أهالي الجنوب والنازحين، في ظل الظروف الأمنية والإنسانية الصعبة ، لافتًا إلى ان مدنا بأكملها سيتم نقلها، وأعطى مثلًا مدينة صور التي يفوق عدد سكانها 50 الف نسمة وهو ما سيزيد الضغط على العاصمة والشمال .



وبحسب الزوار فإن وصف تهديد ودعوتها السكان إلى إخلاء بأنها "كارثة"، محذراً من التداعيات الإنسانية والأمنية لمثل هذا التطور.



وعلى خط موازٍ، نقل زوار بري عنه قوله أن الانتخابات النيابية أصبحت عملياً خلفنا، في إشارة إلى حصول توافق على تأجيلها في ظل الأوضاع الحالية.

