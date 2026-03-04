تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بري مستاء وأكثر غضباً من السابق... اليكم السبب

Lebanon 24
04-03-2026 | 10:34
بحسب زواره، فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري يبدو أكثر غضباً واستياءً وتوجساً مما كان عليه خلال فترة "حرب الستين يوماً".

وأوضح الزوار أن استياء بري وغضبه يستندان إلى شعوره بأنه يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه أهالي الجنوب والنازحين، في ظل الظروف الأمنية والإنسانية الصعبة ، لافتًا إلى ان مدنا بأكملها سيتم نقلها، وأعطى مثلًا مدينة صور التي يفوق عدد سكانها 50 الف نسمة وهو ما سيزيد الضغط على العاصمة بيروت والشمال .

وبحسب الزوار فإن الرئيس بري وصف تهديد إسرائيل ودعوتها السكان إلى إخلاء منطقة جنوب الليطاني بأنها "كارثة"، محذراً من التداعيات الإنسانية والأمنية لمثل هذا التطور.

وعلى خط موازٍ،  نقل زوار بري عنه قوله أن الانتخابات النيابية أصبحت عملياً خلفنا، في إشارة إلى حصول توافق على تأجيلها في ظل الأوضاع الحالية.
