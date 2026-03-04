سلام للنازحين: لستم وحدكم ولن نوفر جهداً لوقف الحرب

أعرب عن تضامن الحكومة مع ، مؤكداً أنهم "ليسوا وحدهم وكل بيتهم".



وفي كلمة له من السراي الحكومي، مساء الأربعاء، قال سلام إن "مسؤوليتنا جميعاً أن نقف إلى جانب أهلنا الذين اضطروا للنزوح وأن نؤمن لهم ما يحتاجونه"، وأضاف: "إن أهلنا النازحين ليسوا مسؤولين عما حل بهم بل هم ضحايا سياسات ليسوا هم من صناعها".



وتابع: "حذار من التعرض للنازحين بأي إساءة أو تمييز أو إستغلال وواجبنا جميعاً أن نقف إلى جانبهم ونستقبلهم بما يليق بكرامتهم وإنسانيتنا".



وذكر سلام أن "التجهيزات الإضافية بدأت تصل تباعاً إلى مراكز الإيواء"، شاكراً "المناطق التي استقبلت النازحين"، وأضاف: "طلبت من الوزراء المعنيين أن يصغي لاحتياجات النازحين وتأمينها بأسرع وقت وضمن الإمكانيات المتوافرة".



وتابع: "لن نوفر جهداً لوقف هذه الحرب المدمرة وعودة النازحين إلى ديارهم وحماية لبنان وأبنائه لكي لا يبقى ساحة صراع".





