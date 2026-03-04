بـالصواريخ.. حزب الله يقصف تجمعات إسرائيلية

أعلن " "، مساء الأربعاء، استهداف تجمعات لقوات الجيش في مستوطنة كريات شمونة، وذلك بصلية صاروخية.

وأكد الحزب تحقيق إصابات مباشرة في صفوف تلك القوات، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي لجأ إلى المروحيات لإجلاء الإصابات.



