حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي منذ الإثنين.. "الصحة" تعلنها

أعلنت ، اليوم الأربعاء، استشهاد 72 شخصاً وإصابة 437 شخصاً بجروح، وذلك منذ بدء العدوان على منذ يوم الإثنين.



في غضون ذلك، أفادت المعلومات بأنَّ الغارة على منطقة رشكنانية في ، أسفرت عن سقوط و 3 جرحى.



أيضاً، أسفرت الغارة الإسرائيلية على صور إلى سقوط عددٍ من الجرحى.





