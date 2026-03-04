من ماكرون.. ماذا تبلغ سلام؟

تلقى الدكتور اتصالاً من ، الذي أكد "دعمه لحكومة وتضامنه مع الشعب اللبناني".



واستقبل رئيس ، في السرايا الكبير، السفير الأميركي ميشال .

وخلال اللقاء، تم البحث في التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة.