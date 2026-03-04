جديد وضع النازحين في المراكز.. أرقام حديثة تكشف

أعلنت وزيرة حنين السيد أن عدد المسجلين في مراكز الإيواء بلغ 83847 شخصاً أي ما يعادل 18033 عائلة.



وفي عُقد في السراي الحكومي، مساء الأربعاء، قالت السيد إن "عدد مراكز الإيواء المفتوحة هو 399 مركزاً"، مشيرة إلى أن "مراكز الإيواء في وبيروت بلغت طاقتها الإستيعابية"، وأضافت: "لدينا 77 مركزاً في وفي 156 وفي 63 مركزاً وفي 7 مراكز وفي 30 مركزاً وفي 39 وفي الهرمل 14 وفي 13 مركزاً".



وتابعت: "نتمنى على النازحين التوجه إلى مناطق جبل والشمال وعكار".



وذكرت السيد أنه "تم توزيع حتى الآن 79255 وجبة ساخنة كما تم توزيع 30 ألف فرشة اليوم فيما تم تأمين 50 ألف فرشة إضافية لتوزيعها خلال الـ24 ساعة الآتية".



وأضافت: "طلبنا من الجيش والقوى الأمنية إعطاءنا التقويم الأولي للوضع على الأرض ونعمل على تأمين شبكات اتصال بديلة في حال الضغط على شبكات الاتصال الحالية وهناك توزيع واضح للأدوار بين الأجهزة والمعنيين".



وختمت: "سيتمّ توزيع رابط الكتروني link لجميع النازحين في المنازل ومراكز الإيواء للتسجيل لنتمكّن من تقدير العدد بدقّة للتواصل معهم لتقديم أيّ مساعدات".





