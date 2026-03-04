تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

جديد وضع النازحين في المراكز.. أرقام حديثة تكشف

Lebanon 24
04-03-2026 | 13:29
جديد وضع النازحين في المراكز.. أرقام حديثة تكشف
جديد وضع النازحين في المراكز.. أرقام حديثة تكشف photos 0
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن عدد النازحين المسجلين في مراكز الإيواء بلغ 83847 شخصاً أي ما يعادل 18033 عائلة.
 

وفي مؤتمر صحفي عُقد في السراي الحكومي، مساء الأربعاء، قالت السيد إن "عدد مراكز الإيواء المفتوحة هو 399 مركزاً"، مشيرة إلى أن "مراكز الإيواء في صيدا وبيروت بلغت طاقتها الإستيعابية"، وأضافت: "لدينا 77 مركزاً في بيروت وفي جبل لبنان 156 وفي جنوب لبنان 63 مركزاً وفي النبطية 7 مراكز وفي الشمال 30 مركزاً وفي البقاع 39 وفي بعلبك الهرمل 14 وفي عكار 13 مركزاً".
 

وتابعت: "نتمنى على النازحين التوجه إلى مناطق جبل لبنان والشمال وعكار".
 

وذكرت السيد أنه "تم توزيع حتى الآن 79255 وجبة ساخنة كما تم توزيع 30 ألف فرشة اليوم فيما تم تأمين 50 ألف فرشة إضافية لتوزيعها خلال الـ24 ساعة الآتية".
 

وأضافت: "طلبنا من الجيش والقوى الأمنية إعطاءنا التقويم الأولي للوضع على الأرض ونعمل على تأمين شبكات اتصال بديلة في حال الضغط على شبكات الاتصال الحالية وهناك توزيع واضح للأدوار بين الأجهزة والمعنيين".
 

وختمت: "سيتمّ توزيع رابط الكتروني link لجميع النازحين في المنازل ومراكز الإيواء للتسجيل لنتمكّن من تقدير العدد بدقّة للتواصل معهم لتقديم أيّ مساعدات".

الشؤون الاجتماعية

مؤتمر صحفي

جبل لبنان

النازحين

النبطية

البقاع

بيروت

