الخيام في قلب المواجهة.. تصدٍّ مستمر لمحاولات التقدّم

تتواصل الاشتباكات العنيفة في بلدة ، حيث تشير المعطيات الميدانية إلى تصدٍّ مباشر من "قوة " التابعة لـ" " لمحاولات تقدّم تنفذها وحدات من الجيش على أكثر من محور حدودي.



مصادر متابعة تؤكد أنّ المواجهات تدور في نقاط تماس حساسة، مع واستخدام أسلحة مختلفة في إطار منع أي خرق ميداني.



المشهد في الخيام لا يزال مفتوحاً، وسط حالة استنفار عالية وترقّب لما ستؤول إليه الساعات المقبلة، في ظل استمرار محاولات التقدّم والتصدّي، وتحوّل البلدة إلى عنوان رئيسي في معادلة المواجهة جنوباً