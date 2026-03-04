الخيام في قلب المواجهة.. تصدٍّ مستمر لمحاولات التقدّم

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
الخيام في قلب المواجهة.. تصدٍّ مستمر لمحاولات التقدّم
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
04-03-2026
|
13:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتواصل الاشتباكات العنيفة في بلدة
الخيام
، حيث تشير المعطيات الميدانية إلى تصدٍّ مباشر من "قوة
الرضوان
" التابعة لـ"
حزب الله
" لمحاولات تقدّم تنفذها وحدات من الجيش
الإسرائيلي
على أكثر من محور حدودي.
مصادر متابعة تؤكد أنّ المواجهات تدور في نقاط تماس حساسة، مع
تبادل لإطلاق النار
واستخدام أسلحة مختلفة في إطار منع أي خرق ميداني.
المشهد في الخيام لا يزال مفتوحاً، وسط حالة استنفار عالية وترقّب لما ستؤول إليه الساعات المقبلة، في ظل استمرار محاولات التقدّم والتصدّي، وتحوّل البلدة إلى عنوان رئيسي في معادلة المواجهة جنوباً
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تبادل لإطلاق النار
الإسرائيلي
إسرائيل
الرضوان
رضوان
خيام
تابع
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
