تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ماكرون يطلب من نتنياهو عدم التوسع في لبنان

Lebanon 24
04-03-2026 | 22:58
A-
A+
ماكرون يطلب من نتنياهو عدم التوسع في لبنان
ماكرون يطلب من نتنياهو عدم التوسع في لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت رندة تقي الدين في" النهار": علم من مصادر مطلعة أن اتصالاً هاتفياً سيحصل بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للحؤول دون توسيع الانتشار الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، وإعطاء رسائل واضحة لعدم التوسع في لبنان الذي يراه الجانب الفرنسي خطأً إستراتيجياً.
وقد وصف ماكرون الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران بأنها خرق للقانون الدولي لأنها لم تكن بقرار من مجلس الأمن، لكنه أضاف أنه يسعى إلى عدم توسيع الحرب إلى كل الشرق الأوسط ولبنان. فالرئيس الفرنسي لا يزال يملك هامش تحرك لتجنيب لبنان الأسوأ، إذ إن لديه وجوداً في قوة "اليونيفيل" جنوباً ويدعم إعلان رئيس الحكومة نواف سلام حول انتشار الجيش وسيطرة نفوذ السلطات اللبنانية بما فيها في أماكن وجود "حزب الله"، ويستطيع أن يقوم بذلك بدعم شركاء كانوا سيحضرون المؤتمر الباريسي لدعم الجيش الذي أرجئ بسبب الأوضاع.
وقال ماكرون إن استفزازات "حزب الله" تعرض مجمل الشعب اللبناني للخطر، لذا يجب أن تتوقف. ومع ذلك لا يمكن إسرائيل ولا يحق لها ولن تتمكن من الحصول على أي دعم إذا كان الهدف إعادة احتلال لبنان. إنه سيناريو لايزال ممكناً تفاديه. وما زالت باريس تؤكد للسلطات اللبنانية أنها لا يمكن أن تتنصل من مسؤولياتها بالنسبة إلى "حزب الله"، وأمن الأراضي اللبنانية هو مسؤولية السلطات اللبنانية، وفي إمكان باريس أن توفر لها الوسائل، وهذا ما تقوم به. وتشيد بشجاعة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في خطابهما عن الموضوع، وقد حذر ماكرون من المخاطر التي يسببها "حزب الله" للشعب اللبناني بأسره. فمن مسؤولية الجيش وقوى الأمن بمساعدة "اليونيفيل" إيقاف أعمال الحزب. ومعلوم أن ماكرون أعطى الأمر بتوجيه حاملة الطائرات النووية شارل ديغول إلى المتوسط، وإلى حين وصولها الذي يستغرق أكثر من أسبوع، يرسل فرقاطة إلى شاطئ قبرص لتلبية حاجات سكان منطقة المتوسط. وباريس قادرة على حماية حرية الملاحة البحرية والتصدي للهجوم على البواخر، لكنها لن تشارك في الحرب التي تراها ضد القانون الدولي.    
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماكرون يدعو إلى عدم عدم الاستهانة بالتصريحات المتعلقة بغرينلاند
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 10:21:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: ترامب يطلب مناورة للناتو في غرينلاند
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 10:21:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون يتحدث مع نتنياهو.. ماذا طلب بشأن لبنان؟
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 10:21:57 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب عن الإليزيه: ماكرون سيطلب تفعيل آلية تحد من قدرة واشنطن على دخول أسواق أوروبا في حال فرض ترامب رسوما جديدة
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 10:21:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الفرنسي إيمانويل

الرئيس الفرنسي

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

مجلس الأمن

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:15 | 2026-03-05
Lebanon24
03:00 | 2026-03-05
Lebanon24
02:57 | 2026-03-05
Lebanon24
02:50 | 2026-03-05
Lebanon24
02:43 | 2026-03-05
Lebanon24
02:34 | 2026-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24