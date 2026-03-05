غارات اسرائيلية هزت ليل الجنوب وأوقعت عدداً من الشهداء

اغارت مسيرة اسرائيلية فجر اليوم، على سيارة على طريق صور - بالقرب من بلدة القليلة ، مما ادى الى سقوط ثلاثة .

كما اغار الطيران الحربي الاسرائيلي على منزل في بلدة الشهابية ، بحسب ما افادت الوكالة .

وكان الطيران الحربي قد أغار ليلاً مستهدفًا بلدات عبا، تول، كفرمان، الكفور، الشهابية، زوطر الشرقية ومجدل سلم.

وأدت الغارة التي وقعت بين بلدتي زوطر الشرقية وكفرتبنيت الى استشهاد 4 أشخاص من عائلة واحدة هم الحاج عبد الحسين وزوجته وولده وابنته.