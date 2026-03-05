تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

غارات اسرائيلية هزت ليل الجنوب وأوقعت عدداً من الشهداء

Lebanon 24
05-03-2026 | 01:05
A-
A+
غارات اسرائيلية هزت ليل الجنوب وأوقعت عدداً من الشهداء
غارات اسرائيلية هزت ليل الجنوب وأوقعت عدداً من الشهداء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اغارت  مسيرة اسرائيلية فجر اليوم،  على سيارة على طريق صور - الناقورة بالقرب من بلدة القليلة ، مما ادى الى سقوط ثلاثة  شهداء.
كما اغار الطيران الحربي الاسرائيلي على منزل في بلدة الشهابية قضاء صور، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام.
وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد أغار ليلاً مستهدفًا بلدات عبا، تول، كفرمان، الكفور، الشهابية، زوطر الشرقية ومجدل سلم.
وأدت الغارة التي  وقعت بين بلدتي زوطر الشرقية وكفرتبنيت الى استشهاد 4 أشخاص من عائلة واحدة هم  الحاج عبد الحسين شمس الدين وزوجته وولده وابنته.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة: شهيدان إثر غارات إسرائيلية استهدفت المنصوري وميفدون في جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 10:22:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا قبل قليل عددا من مخازن الأسلحة التابعة لحزب الله في جنوب
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 10:22:17 Lebanon 24 Lebanon 24
شهداء وجرحى جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت جنوب خانيونس في غزة
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 10:22:17 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير البابوي يتفقد موقع المبنى المنهار إلى جانب مفتي طرابلس وعدد من رجال الدين
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 10:22:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الوطنية للاعلام

الوكالة الوطنية

الإسرائيلي

شمس الدين

الناقورة

قضاء صور

إسرائيل

الشهابي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:15 | 2026-03-05
Lebanon24
03:00 | 2026-03-05
Lebanon24
02:57 | 2026-03-05
Lebanon24
02:50 | 2026-03-05
Lebanon24
02:43 | 2026-03-05
Lebanon24
02:34 | 2026-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24