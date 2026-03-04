تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
بالصورة: اشتعال قارب مقابل شاطئ الجية يُثير التكهنات
Lebanon 24
04-03-2026
|
23:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
لايزال حادث اشتعال قارب مقابل
شاطئ الجية
مجهولا حتى اللحظة ولا معلومات إضافية عما حصل، ان كان اشتعال قارب صيد او استهداف لقارب اسرائيلي كما يتم التداول، وفق ما أفادت مندوية "
لبنان 24
".
شاطئ الجية
لبنان 24
لبنان
