تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هاني تفقد مراكز وزارة الزراعة: لحماية الثروة الحيوانية واستمرارية العمل الزراعي

Lebanon 24
05-03-2026 | 01:04
A-
A+
هاني تفقد مراكز وزارة الزراعة: لحماية الثروة الحيوانية واستمرارية العمل الزراعي
هاني تفقد مراكز وزارة الزراعة: لحماية الثروة الحيوانية واستمرارية العمل الزراعي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 قام وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، في إطار المتابعة الميدانية المباشرة للتطورات الراهنة، بزيارة تفقدية إلى المدرسة الزراعية في الفنار، يرافقه المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود وعدد من مديري الإدارة المركزية ورؤساء المصالح، للاطلاع على أوضاع الموظفين التابعين للوزارة الذين لجأوا مع عائلاتهم إلى حرم المدرسة، وذلك بعد القرار الذي اتخذه باعتمادها مركز إيواء موقت لموظفي الوزارة وعائلاتهم حفاظاً على سلامتهم في ظل الظروف الأمنية المستجدة.

واطمأن الوزير هاني خلال الجولة إلى أحوال الموظفين وأفراد عائلاتهم، مؤكداً أن "سلامة الأسرة الوظيفية في وزارة الزراعة تبقى أولوية أساسية، بالتوازي مع ضمان استمرارية المرفق العام وتأمين الخدمات للمزارعين في مختلف المناطق".

وكان الوزير قد تفقد أيضاً مركز مصلحة زراعة جبل لبنان، الذي تم اعتماده مقراً بديلاً للوزارة والمديرية العامة للزراعة لتسيير معاملات المواطنين، بما يضمن عدم انقطاع الخدمات الإدارية والفنية واستمرارية العمل المؤسسي رغم التحديات.

وفي سياق متصل، تابع الوزير هاني عمليات مسح الثروة الحيوانية في المناطق المعرّضة للعمليات، للوقوف على حجم الأضرار المحتملة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. كما ثمّن الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني في تقديم المساعدة اللوجستية وتأمين الدعم اللازم لفرق الوزارة في الميدان، بما يسهم في تسهيل عمليات الإخلاء والنقل.

وأكد أن "أولوية وزارة الزراعة في هذه المرحلة هي حماية وإنقاذ الثروة الحيوانية، ولا سيما الأبقار والأغنام وقفـران النحل، نظراً لأهميتها الحيوية في تأمين الأمن الغذائي واستدامة الإنتاج الزراعي". وشدد على أن "الوزارة وضعت آلية طارئة لمساعدة المربين على نقل مواشيهم ومناحلهم من المناطق الخطرة إلى أماكن أكثر أماناً"، داعياً "المزارعين إلى التواصل مع أقرب مصلحة إقليمية تابعة للوزارة لطلب المساندة الفورية".

وتابع آلية نقل الأغراس والنصوب من مشاتل صور والشرقية، رغم الظروف الخطيرة السائدة، نظراً لتعذّر توزيعها في مناطق التوتر، وذلك حفاظاً على وصولها إلى المزارعين في المناطق التي يمكن الوصول إليها، وصوناً للمواسم الزراعية ومنعاً لأي خسائر إضافية قد تلحق بالإنتاج.

وأكد أن "كوادر وزارة الزراعة تعمل كخلية نحل بروح المسؤولية الوطنية، لضمان استمرارية العمل العام وحماية القطاع الزراعي بكل مكوناته النباتية والحيوانية"، مشدداً على أن "الوزارة ستبقى إلى جانب المزارعين في مختلف المناطق،  وأن صون الأمن الغذائي وتعزيز صمود الريف اللبناني يشكلان أولوية لا تحتمل التأجيل".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هاني: حماية الثروة الحيوانية خيار سيادي لاستقرار لبنان
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 13:01:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الاقتصاد واللجنة المركزية للثروة الحيوانية تشددان على حماية الألبان والأجبان الطبيعية
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 13:01:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الزراعة اطلقت مرحلة شراكات استراتيجية: 3 مذكرات تفاهم لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث القطاع الزراعي
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 13:01:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الزراعة تطلق التحضيرات لمؤتمر الاستثمار الزراعي في أيار
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 13:01:03 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة

الجيش اللبناني

وزارة الزراعة

المدير العام

وزير الزراعة

إدارة المركز

جبل لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:38 | 2026-03-05
Lebanon24
06:00 | 2026-03-05
Lebanon24
05:44 | 2026-03-05
Lebanon24
05:42 | 2026-03-05
Lebanon24
05:40 | 2026-03-05
Lebanon24
05:39 | 2026-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24