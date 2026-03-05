مخاوف من "فوضى أمنية"

أبدى عدد من المراقبين للمشهدين الميداني والسياسي في خشيتهم من احتمال لجوء إلى تنفيذ ضربات عند الحدود – ، في توقيت حساس إقليميًا.وبحسب هذه التقديرات، فإن أي تصعيد من هذا النوع قد لا يقتصر على أهداف عسكرية مباشرة، بل قد يؤدي إلى إحداث حالة من الفوضى الأمنية في المناطق الحدودية.المخاوف تتركز تحديدًا حول إمكان استغلال الفوضى لفتح ثغرات تسمح بتقدم فصائل ، وخصوصًا غير المنضبطة منها، باتجاه الداخل اللبناني. ويرى هؤلاء أن مثل هذا السيناريو، إن حصل، سيضع لبنان أمام تحديات أمنية إضافية تتجاوز إطار المواجهة التقليدية الدائرة حاليًا.