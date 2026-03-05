تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قاسم يتحدّى الحكومة ويتّهمها بـ"التّماهي" مع العدو

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
05-03-2026 | 02:00
A-
A+
قاسم يتحدّى الحكومة ويتّهمها بـالتّماهي مع العدو
قاسم يتحدّى الحكومة ويتّهمها بـالتّماهي مع العدو photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أقّل ما يُقال في كلام الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم إنه جاء في الشكل والمضمون لينسف قرارات الحكومة في جلسة 2 آذار، والتي لاقت ترحيبًا واسعًا، داخليًا وعربيًا ودوليًا، خصوصًا أن ما قاله عن هذه القرارات كان تحدّيًا للدولة بكل مؤسساتها الشرعية. وعندما تحدّث عن عمل "المقاومة الإسلامية" جزم بأن "المقاومة وسلاحها حق مشروع إنسانياً وقانونياً ودولياً، وبموجب اتفاق الطائف وكل الشرائع السماوية، وحتى في خطاب القسم وبيان الحكومة. وهذا الكلام، في رأي أكثر من مرجعية سياسية وحقوقية، يتناقض مع مقدمة القرارات الحكومية، وفيها "وبعد رفضه وإدانته عملية اطلاق الصواريخ التي تبناها "حزب الله" بالأمس (1 آذار) بما يتناقض مع حصر قرار الحرب والسلم بالدولة اللبنانية وحدها دون سواها، كما يتناقض مع رفض زج لبنان في الحرب الإقليمية الدائرة، ويشكّل خروجاً على مقررات مجلس الوزراء وتخطياً لإرادة أكثرية اللبنانيين بما يُقوّض صدقية الدولة اللبنانية". 
وفي اتهام مباشر للحكومة بخدمة المصالح الإسرائيلية أكد قاسم أن الحكومة اللبنانية بدلًا من أن تتصدى لإدانة العدوان الإسرائيليالاميركي والبحث عن سبل المواجهة، اتجهت إلى المقاومة لتكمل خطيئتها وتتماهى مع المطالب الإسرائيلية، معتبراً أن هذا موقف غير مقبول تجاه السيادة اللبنانية والقرى اللبنانية التي يتعرض أهلها للعدوا، مكررًا أن قرارات الخامس والسابع من آب "كانت خطيئة كبرى، لأنها أضعفت موقع الدولة اللبنانية وشرعنت حرية العدوان الإسرائيلي". وحمّل الحكومة مسؤولية استعادة سيادة لبنان والدفاع عن شعبها وحماية حق المقاومة حتى إيقاف العدوان وانسحابه من أرض الوطن".
وفي رأي هذه المراجع السياسية أن موقف قاسم تجاه تحميل الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع المأسوية في البلد ليس جديدًا، خصوصًا أنه ترداد لمواقف سابقة عندما اتخذ قرار رئاسي بانتهاج سياسة النأي بالنفس، فكان الردّ أن "بلّوه واشربو من ميتو، وهكذا هي الحال في كل مرّة كانت الدولة تقدم على أي خطوة من شأنها تعزيز سلطتها الشرعية وبسطها على كامل الأراضي اللبنانية من دون استثناء.  
وهكذا هي الحال في كلّ مرّة كانت الدولة تقدم على أي خطوة من شأنها تعزيز سلطتها الشرعية وبسطها على كامل الأراضي اللبنانية من دون استثناء.
الجديد هذه المرّة ليس في مضمون الموقف الرسمي لـ "حزب الله" فحسب، بل في توقيته ودلالاته. فالحكومة حاولت من خلال قرارات 2 آذار أن ترسم حدًا أدنى من الانضباط الوطني، وأن تعيد تثبيت بديهيّة دستورية تقول إن قرار الحرب والسلم ليس وجهة نظر، بل هو صلاحية حصرية لمجلس الوزراء مجتمعًا. فجاء ردّ قاسم ليقول بوضوح إن هذه البديهيّة لا تعنيه، وإن للحزب مرجعيته الخاصة في تحديد متى يقاتل ومتى يهدّئ، ومتى يجرّ البلد إلى مواجهة لا قدرة له على تحمّل تبعاتها.
المفارقة أن قاسم استند إلى اتفاق الطائف لتبرير "شرعية" سلاحه، فيما ينصّ الاتفاق نفسه على حصرية السلاح بيد الدولة، وعلى حلّ جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. فكيف يستقيم الاستشهاد بنصّ لإثبات عكس مضمونه، وأي قراءة انتقائية هذه التي تُبقي من الطائف ما يخدم السلاح، وتُسقط منه ما يعيد الاعتبار إلى الدولة؟
الأخطر ما في الخطاب ليس فقط تبرير السلاح، بل اتهام الحكومة بالخضوع للمطالب الإسرائيلية. هنا يصبح النقاش خارج إطار السياسة وداخل منطق التخوين. فكلّ من يطالب بحصر قرار الحرب بالدولة يُصنَّف تلقائيًا في خانة خدمة العدو. وهذا المنطق، الذي استُخدم على مدى سنوات لإسكات أي اعتراض، لم يعد يقنع أكثرية اللبنانيين الذين دفعوا أثمان الحروب المتكررة من أمنهم واقتصادهم ووجودهم.
ثم إن تحميل الحكومة مسؤولية "حماية حق المقاومة" يطرح سؤالًا جوهريًا: هل وظيفة الدولة حماية سلاح خارج مؤسساتها، أم حماية شعبها من تداعيات قرارات لا تشارك في اتخاذها؟ الدولة، أي دولة، وُجدت لتكون المرجعية النهائية، لا لتكون صندوق بريد يتلقى نتائج قرارات تُتخذ في مكان آخر.
إن قرارات 2 آذار، مهما كانت محدودة، شكّلت محاولة لاستعادة شيء من هيبة الدولة في لحظة إقليمية شديدة الخطورة. ونسفها بهذا الشكل العلني لا يضعف الحكومة فحسب، بل يوجّه رسالة إلى الداخل والخارج مفادها أن السلطة الفعلية لا تزال خارج المؤسسات. وهذه الرسالة، في ظل الانهيار المالي والمؤسساتي غير المسبوق، تعني عمليًا تكريس ازدواجية قاتلة، وهي أن الدولة هي على الورق فقط، فيما القرار الفعلي في مكان آخر.
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل ستكتفي الحكومة بالصمت تجنّبًا للاشتباك السياسي، أم ستتمسّك بقراراتها وتؤكد أن ما صدر عنها ليس حبرًا على ورق؟ لأن التراجع، أو الاكتفاء بردود خجولة، سيعني ببساطة أن خطاب قاسم لم ينسف قرارات 2 آذار فحسب، بل نسف ما تبقّى من مفهوم الدولة نفسها.
فالنقاش هنا، حول سلاح "المقاومة" لم يعد نقاشًا نظريًا أو أيديولوجيًا، بل أصبح سؤال بقاء، وهو: هل لبنان دولة واحدة بقرار واحد، أم ساحتان بمرجعيتين؟ الجواب لن تحدده الخطب، بل قدرة المؤسسات على الدفاع عن صلاحياتها. وإن عجزت، فلن يكون الانهيار مجرد أزمة عابرة، بل مسار مفتوح على مزيد من التفكك.
 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
طهران تتحدّى ترامب: سنرد بقوة على أي عدوان ولا توجد "ضربة محدودة"
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 13:01:44 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: هناك "صفر سيادة وطنية" منذ 13 شهراً في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي جواً وبراً وهذه مسؤولية الحكومة
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 13:01:44 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: "حزب الله" يرد على العدوان الإسرائيلي - الأميركي وهذا حق مشروع
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 13:01:44 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم يحسم الجدل: "حزب الله" لن يكون على الحياد في أي عدوان على إيران
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 13:01:44 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

مجلس الوزراء

الأمين العام

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

المقاومة

الاميركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:38 | 2026-03-05
Lebanon24
06:00 | 2026-03-05
Lebanon24
05:44 | 2026-03-05
Lebanon24
05:42 | 2026-03-05
Lebanon24
05:40 | 2026-03-05
Lebanon24
05:39 | 2026-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24