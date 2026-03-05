تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
"ملتقى التأثير المدني": التمرد على الشرعية الدستورية اعتداء مباشر على الكيان

Lebanon 24
05-03-2026 | 01:57
كتب "ملتقى التأثير المدني" على منصة "إكس": "لا قيام لدولة بوجود سلطات موازية أو سلاح خارج الشرعية، ولا مستقبل لوطن يستخدم ساحة أو ورقة في صراعات الآخرين. إن التمرد على الشرعية الدستورية هو اعتداء مباشر على الكيان اللبناني، ومغامرة انتحارية يدفع ثمنها الشعب اللبناني كله. الحقيقة الواضحة أن نهايات الإنقضاض على الشرعية قيد الإنتهاء. أما الطريق إلى الإنقاذ فواضح. صبر وطني. حزم سيادي. عمل تراكمي لبناء دولة جدية تطبق الدستور وتحمي الشعب وتصون لبنان. حمى الله لبنان واللبنانيين".

وأرفق تدوينته بهاشتاغ القضية اللبنانية، ونشر إلى جانبها صورة مركبة توحي بالقول: "نحو تحرير الدولة وبنائها".
