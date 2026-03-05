"ملتقى التأثير المدني": التمرد على الشرعية الدستورية اعتداء مباشر على الكيان

كتب "ملتقى التأثير المدني" على منصة "إكس": "لا قيام لدولة بوجود سلطات موازية أو سلاح خارج الشرعية، ولا مستقبل لوطن يستخدم ساحة أو ورقة في صراعات الآخرين. إن التمرد على الشرعية الدستورية هو اعتداء مباشر على الكيان اللبناني، ومغامرة انتحارية يدفع ثمنها الشعب اللبناني كله. الحقيقة الواضحة أن نهايات الإنقضاض على الشرعية قيد الإنتهاء. أما الطريق إلى الإنقاذ فواضح. صبر وطني. حزم سيادي. عمل تراكمي لبناء دولة جدية تطبق وتحمي الشعب وتصون . حمى الله لبنان واللبنانيين".



وأرفق تدوينته بهاشتاغ القضية ، ونشر إلى جانبها صورة مركبة توحي بالقول: "نحو وبنائها".

