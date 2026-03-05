"تجمع علماء جبل عامل" للنازحين: إيواؤكم مسؤولية وطنية عامة

اعتبر "تجمع علماء جبل عامل" في بيان انه "انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والأخلاقية، وتبنّيًا لأهمّ المضامين التي وردت في خطاب لحزب ، نؤكد ما يلي: إلى اللبنانيين عموما وإلى أهلنا الذين اضطروا إلى النزوح وترك بيوتهم وأرزاقهم خصوصا، نؤكد لكم أن ما يجري نتيجة خمسة عشر شهرًا من العدوان المتواصل والانتهاكات التي لم تتوقف رغم التزامنا الكامل المسار الديبلوماسي واتفاق وقف إطلاق النار عبر ، فيما لم يلتزم العدو أي بند. لقد صبرنا طويلًا كي لا يُقال إننا نعرقل الحلول السياسية، لكن حين يصبح العدوان خطرًا وجوديًا يهدد شعبنا ووطننا، وحين تتسع الاعتداءات والتهجير والتدمير، يصبح الدفاع واجبًا لا خيارًا".



ورأى أن "الخطر ليس ظرفيًا أو محدودًا، بل هو خطر وجودي يستهدف شعبنا ووطننا والمنطقة بأسرها. والمواقف المعلنة لقادة العدو، وما يُروَّج له من مشاريع توسعية، يؤكدان أنّ الأطماع لا تقف عند حدود. إن ما قمنا به هو ردّ دفاعي على مسار عدواني مستمر، وليس سببًا له. وهدفنا واضح: وقف العدوان، حماية السيادة، وصون كرامة أهلنا. نقاتل دفاعًا عن وشعبه، ولا ارتباط لذلك بأي ساحة أخرى".



ختم:"نقول للنازحين: أنتم أهل الكرامة والصمود، ومسؤولية إيوائكم ورعايتكم مسؤولية وطنية عامة يجب أن تتكافل فيها الدولة والمجتمع بكل مكوّناته. لن نترككم وحدكم، ولن نساوم على أمنكم وحقكم في العودة إلى بيوتكم أعزّاء. وندعو إلى أوسع وحدة وطنية في هذه المرحلة الدقيقة؛ فالأولوية اليوم لمواجهة العدوان وإسقاط أهدافه، وبعدها لكل حادث حديث. ثابتون على حقنا في الدفاع المشروع، وماضون في حماية وطننا حتى يتوقف العدوان وينسحب المعتدي".



