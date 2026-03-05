تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
"تجمع علماء جبل عامل" للنازحين: إيواؤكم مسؤولية وطنية عامة

Lebanon 24
05-03-2026 | 02:00
اعتبر "تجمع علماء جبل عامل" في بيان انه "انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والأخلاقية، وتبنّيًا لأهمّ المضامين التي وردت في خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، نؤكد ما يلي: إلى اللبنانيين عموما وإلى أهلنا الذين اضطروا إلى النزوح وترك بيوتهم وأرزاقهم خصوصا، نؤكد لكم أن ما يجري نتيجة خمسة عشر شهرًا من العدوان المتواصل والانتهاكات التي لم تتوقف رغم التزامنا الكامل المسار الديبلوماسي واتفاق وقف إطلاق النار عبر الدولة اللبنانية، فيما لم يلتزم العدو أي بند. لقد صبرنا طويلًا كي لا يُقال إننا نعرقل الحلول السياسية، لكن حين يصبح العدوان خطرًا وجوديًا يهدد شعبنا ووطننا، وحين تتسع الاعتداءات والتهجير والتدمير، يصبح الدفاع واجبًا لا خيارًا".

ورأى أن "الخطر الإسرائيلي ليس ظرفيًا أو محدودًا، بل هو خطر وجودي يستهدف شعبنا ووطننا والمنطقة بأسرها. والمواقف المعلنة لقادة العدو، وما يُروَّج له من مشاريع توسعية، يؤكدان أنّ الأطماع لا تقف عند حدود. إن ما قمنا به هو ردّ دفاعي على مسار عدواني مستمر، وليس سببًا له. وهدفنا واضح: وقف العدوان، حماية السيادة، وصون كرامة أهلنا. نقاتل دفاعًا عن لبنان وشعبه، ولا ارتباط لذلك بأي ساحة أخرى".

ختم:"نقول للنازحين: أنتم أهل الكرامة والصمود، ومسؤولية إيوائكم ورعايتكم مسؤولية وطنية عامة يجب أن تتكافل فيها الدولة والمجتمع بكل مكوّناته. لن نترككم وحدكم، ولن نساوم على أمنكم وحقكم في العودة إلى بيوتكم أعزّاء. وندعو إلى أوسع وحدة وطنية في هذه المرحلة الدقيقة؛ فالأولوية اليوم لمواجهة العدوان وإسقاط أهدافه، وبعدها لكل حادث حديث. ثابتون على حقنا في الدفاع المشروع، وماضون في حماية وطننا حتى يتوقف العدوان وينسحب المعتدي".
مواضيع ذات صلة
قاسم: إيواء النازحين هو مسؤولية وطنية يجب أن يتعاون عليها الجميع
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 13:02:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"التقدمي" - عاليه بدأ بالتحضير لاستقبال النازحين وتوزيعهم على مراكز الإيواء
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 13:02:12 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: الحكومة وأجهزتها الرسمية مسؤولة عن إيواء المواطنين اللبنانيين النازحين وأن يوفروا لهم كل الخدمات اللازمة
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 13:02:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"تجمع العلماء المسلمين": لتكن الانتخابات محطة لمحاسبة من كان سبباً في الأزمة الاقتصادية
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 13:02:12 Lebanon 24 Lebanon 24

