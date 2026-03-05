عبد الله: على إدارة الكوارث حل مشكلة المياه والكهرباء في مراكز الإيواء

كتب النائب على منصة "إكس":

"المطلوب من ادارة في الحكومة واجهزتها، المبادرة وبأقصى سرعة لحل مشكلة تأمين المياه والكهرباء لمراكز الايواء. هذه أولوية تتقدم على كل المتطلبات الاخرى".