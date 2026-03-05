تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الصدي يطمئن الرئيس عون: لا ازمة بنزين ومازوت وغاز في البلاد

Lebanon 24
05-03-2026 | 02:23
الصدي يطمئن الرئيس عون: لا ازمة بنزين ومازوت وغاز في البلاد
الصدي يطمئن الرئيس عون: لا ازمة بنزين ومازوت وغاز في البلاد photos 0
بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزير الاتصالات شارل الحاج واقع شبكتي الاتصالات الثابتة والخلوية في لبنان، والإجراءات المتخذة لضمان استمرارية الخدمة خصوصاً في المناطق الحساسة، وشدد على التزام فرق العمل والموظفين الذين يواصلون عملهم للحفاظ على تشغيل الشبكات في مختلف الظروف. وتناول اللقاء أيضاً التطورات السياسية والتصعيد الإقليمي وانعكاساته المحتملة على لبنان.
ومن زوار بعبدا وزير الطاقة والمياه جو الصدي الذي أطلع الرئيس عون على وضع المحروقات في البلاد وطمأنته ان لا ازمة بنزين ومازوت وغاز في البلاد، كما وضعه في مسار المحادثات مع البنك الدولي في شأن إنشاء معامل جديدة لانتاج الكهرباء، والاتصالات مع دول الخليج ومصر والأردن لاستجرار الغاز.
 
كما وواصل الرئيس عون لقاءاته الديبلوماسية لشرح موقف لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية وقرارات مجلس الوزراء الأخيرة، فالتقى تباعاً القائم بالأعمال الإماراتي محمد شاهين الغفري، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت المستشار عبدالعزيز حميدان الدلح، والسفير العُماني في لبنان الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، الذين أكدوا "تضامن دولهم مع لبنان وشعبه في هذه الظروف الصعبة، وتأييدهم لسيادة لبنان واستقلاله وشرعيته".
 
