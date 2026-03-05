الصدي يطمئن الرئيس عون: لا ازمة بنزين ومازوت وغاز في البلاد

بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزير الاتصالات شارل الحاج واقع شبكتي الاتصالات الثابتة والخلوية في ، والإجراءات المتخذة لضمان استمرارية الخدمة خصوصاً في المناطق الحساسة، وشدد على فرق العمل والموظفين الذين يواصلون عملهم للحفاظ على تشغيل الشبكات في مختلف الظروف. وتناول اللقاء أيضاً التطورات السياسية والتصعيد الإقليمي وانعكاساته المحتملة على لبنان.

ومن زوار والمياه جو الصدي الذي أطلع على وضع المحروقات في البلاد وطمأنته ان لا ازمة بنزين ومازوت وغاز في البلاد، كما وضعه في مسار المحادثات مع البنك الدولي في شأن إنشاء معامل جديدة لانتاج الكهرباء، والاتصالات مع دول الخليج ومصر والأردن لاستجرار .



كما وواصل الرئيس عون لقاءاته الديبلوماسية لشرح موقف لبنان من الاعتداءات وقرارات الأخيرة، فالتقى تباعاً القائم بالأعمال الإماراتي محمد شاهين الغفري، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت المستشار عبدالعزيز حميدان الدلح، والسفير العُماني في لبنان الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، الذين أكدوا "تضامن دولهم مع لبنان وشعبه في هذه الظروف الصعبة، وتأييدهم لسيادة لبنان واستقلاله وشرعيته".