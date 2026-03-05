تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بو عاصي عرض مع رئيس بلدية الحازمية التهديدات الأمنية وأزمة النزوح

Lebanon 24
05-03-2026 | 02:26
بو عاصي عرض مع رئيس بلدية الحازمية التهديدات الأمنية وأزمة النزوح
بو عاصي عرض مع رئيس بلدية الحازمية التهديدات الأمنية وأزمة النزوح photos 0
زار النائب بيار بو عاصي يرافقه منسق بعبدا في "القوات اللبنانية" جورج مزهر بلدية الحازمية والتقى رئيسها جان الأسمر وأعضاء المجلس البلدي. كان عرض للتهديدات الأمنية وأزمة النزوح وأمور تخص الشأن البلدي.



ووضع النائب بيار بو عاصي نفسه، بحسب بيان، في خدمة الحازمية وأبنائها تحديداً في هذا الظرف العصيب.
