عن العودة إلى التعليم الحضوري.. إليكم ما قاله الأمين العام للمدارس الكاثوليكية

قال للمدارس الأب للـLBCI إنه "في حال سمحت الظروف، قد تُستأنف العودة إلى التعليم الحضوري ابتداءً من يوم الثلاثاء حيثما أمكن وذلك تبعًا لتقييم الأوضاع والظروف في حينها".

