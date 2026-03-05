نقابة أصحاب بيوت الضيافة: للإبلاغ عن بيانات جميع النزلاء وفق الآلية المعتمدة

ذكّرت نقابة أصحاب ومشغّلي بيوت الضيافة في - Diyafa، في تعميم، أصحاب ومشغّلي بيوت الضيافة "ضرورة التزام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ولا سيّما لجهة إبلاغ بأسماء وبيانات جميع النزلاء المقيمين لديهم، وفق الآلية المعتمدة، وذلك في إطار الحرص على السلامة العامة وتعزيز التعاون مع السلطات المختصة وتنظيم عمل قطاع الإقامة السياحية في لبنان".







ختمت:"يرجى اعتبار هذا التعميم، بمثابة تذكير بوجوب الالتزام الفوري لهذه الإجراءات، وذلك في ظلّ الظروف الراهنة التي يمرّ بها لبنان وما يرافقها من تداعيات أمنية وأزمة نزوح".



