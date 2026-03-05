خرجوا من الأحراج ليأكلوا.. قصة عسكريين لبنانيين تحدوا "التوغل الإسرائيلي"

حملة غير مُبررة تم شنّها ضدّ الجيش في ظل الحرب على ، حيث قيل إنه انسحب من المنطقة الحدودية ليتبين أن هذا الأمر غير صحيح.

ما يعيشه العسكريون في الجنوب ضاغط جداً خصوصاً داخل مناطق النار التي يتواجهون فيها مع العدو الإسرائيليّ.

يروي مواطنون قابلوا عسكريين في بلدة - كيف أنّ بعض هؤلاء الجنود اللبنانيين ظلوا متمركزين داخل كفركلا من دون أي طعام أو شراب بعد دخول الجيش إليها ليل الإثنين.

المواطنون الذين تحدثوا عبر " " قالوا إن عسكريين وصلوا إلى البلدة بعدما تمكنوا عبر الأحراج من الخروج من كفركلا إثر قطع الجيش الإسرائيلي الطريق هناك من دون أن يجري أي احتكاك مع العسكريين اللبنانيين.

بحسب المصادر، فإنّ بعض العسكريين كانوا صائمين، فاضطروا للبقاء طيلة الليل قبل أن يخرجوا سيراً على الأقدام ثم الانتقال إلى نقاطٍ آمنة ليعمدوا بعد ذلك للدخول إلى القليعة وشراء الخبز من أحد الأفران.

قصة هؤلاء العسكريين تكشفُ كيف أن الجيش يواجه باللحم الحي العدو الإسرائيلي، كما أن الكلام عن انسحابه من الجنوب ليس صحيحاً. من يريد التأكد فليذهب بنفسه ليرى أن الجنود اللبنانيين منتشرين ولم يتركوا أرضهم كما يُروّج البعض.





