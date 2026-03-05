تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

لبنانيون بلا مأوى… وغلاء الإيجارات يعيدهم إلى منازلهم

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
05-03-2026 | 03:45
لبنانيون بلا مأوى… وغلاء الإيجارات يعيدهم إلى منازلهم
تفاقمت في الآونة الأخيرة معاناة عدد كبير من العائلات النازحة التي اضطرت إلى مغادرة منازلها نتيجة الغارات المتكررة، إذ لم تتمكن شريحة واسعة منهم من إيجاد مأوى بديل بسبب الارتفاع الكبير في بدلات الإيجار، ما يدفعها إلى العودة إلى منازلهم فور انتهاء كل غارة رغم المخاطر الأمنية.

وبحسب معطيات ميدانية، فإن الطلب المتزايد على الشقق المفروشة أو المنازل للإيجار في المناطق الآمنة نسبياً أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، حيث باتت بدلات الإيجار تتجاوز قدرة معظم العائلات النازحة، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون أساساً.

وتشير مصادر متابعة إلى أن عدة عائلات تلجأ إلى النزوح المؤقت خلال ساعات التصعيد فقط، فتغادر منازلها مع بدء الغارات لتقصد منازل أقارب أو معارف أو حتى تبقى في سياراتها في الشوارع، قبل أن تعود إليها لاحقاً عند هدوء الأوضاع، لعدم قدرتها على تحمّل كلفة استئجار منزل لفترة طويلة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

