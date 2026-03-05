بصليات صاروخيّة.. حزب الله يستهدف اصبع الجليل

أعلنت الاسلامية أنه وردًّا على العدوان الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:40 من 05/03/2026 مواقع العدوّ الإسرائيلي في اصبع بصليات صاروخيّة.

