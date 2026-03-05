المتحدث العسكري الإسرائيلي: حزب الله يدفع ثمنا كبيرا

قال المتحدث العسكري الإسرائيلي إن الجيش "يعمل على مدار الساعة لإلحاق الأضرار بحزب الله"، مشيراً إلى أن تُحارب الحزب وليس .

وأضاف ديفرين: " يعمل سلاح الجو الإسرائيلي على تكبيد ثمنا باهظا"، لافتاً إلى أن إسرائيل "استهدفت أكثر من 300 هدف في لبنان".

وأكد المتحدث العسكري الإسرائيلي أن "حزب الله يدفع ثمنا كبيرا".

وفي ما يتعلق بإيران، قال ديفرين إن "النظام يضعف يوما بعد يوم، والتهديد لا يزال قائما رغم انخفاض إطلاق الصواريخ من قبلهم".