نقابة المعلّمين: للعودة إلى التعليم الحضوري حيثما تسمح الظروف

Lebanon 24
05-03-2026 | 03:39
نقابة المعلّمين: للعودة إلى التعليم الحضوري حيثما تسمح الظروف
دعت نقابة المعلّمين الى "العودة إلى التعليم الحضوري حيثما تسمح الظروف الأمنية واللوجستية بذلك"، وقالت في بيان:"نتفهّم الظروف الاستثنائيّة التي يمرّ بها الوطن، ولا سيّما في ظلّ العدوان الإسرائيلي الغاشم وما يخلّفه من دمار وخراب ومعاناة على مختلف المستويات، وندرك حجم التحدّيات التي واجهها القطاع التربوي خلال السنوات السبع ماضية، بفعل الأزمات المعيشيّة والاقتصاديّة والسياسيّة والأمنيّة المتلاحقة. وانطلاقًا من حرصنا الثابت على استكمال العام الدراسي، وصون مصلحة الطلاب، والحفاظ على استمراريّة العملية التربوية، ندعو إلى العودة إلى التعليم الحضوري حيثما تسمح الظروف الأمنية واللوجستية بذلك، لما أثبتته التجربة من جدواه وفاعليّته التربويّة والنفسية، مقارنة بالتعليم من بُعد الذي يبقى وسيلة داعمة لتأمين الحدّ الأدنى من التواصل والتعلّم عند الضرورة".

واكدت "ضرورة الاستمرار بالتعليم من بُعد في المناطق التي يتعذّر فيها التعليم الحضوري، أو اعتماد الصيغة المزدوجة (الحضوري وعن بُعد) وفق ما تفرضه المعطيات الميدانيّة والظروف الأمنية في كل منطقة، وبما يضمن سلامة الأسرة التربويّة واستمراريّة التعليم"، وتمنت على وزيرة التربية والتعليم العالي "إصدار القرار المناسب في هذا الاتجاه، استنادًا إلى الوقائع التي تتبلور يومًا بعد يوم خلال هذا الأسبوع، وبما يحقّق المصلحة التربوية العليا".

وختمت متمنية "السلامة لجميع أبناء الوطن، راجية الشفاء العاجل للجرحى، وعودة النازحين إلى منازلهم في أقرب وقت، وأن ينعم لبنان بالهدوء والاستقرار وتنتهي هذه الحرب سريعًا".
