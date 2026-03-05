مسؤول عسكري إسرائيلي: "حزب الله" لم يقل كلمته الأخيرة

نقلت صحيفة " " عن ضابط كبير في الجيش قوله إن " يطلق كمية كبيرة من الطائرات المسيّرة والقذائف الصاروخية على نطاق واسع".

وأضاف أن "حزب الله لم يقل كلمته الأخيرة ويجب أن نكون مستعدين لذلك".

وتابع قائلاً: "لدينا القدرة على التأكيد عن وجود تنسيق وتخطيط بين جبهتي وإيران".