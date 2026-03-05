صدور العدد 150 من مجلة الامن العام لشهر آذار

صدر العدد 150 الامن العام لشهر آذار 2026 ويتضمن مواضيع، مقابلات وتحقيقات متنوّعة، كما يتناول العدد بشكل خاص:



"بين التجديد والتمديد انتخابات 2026 تنتظر مَن؟".



لتحميل العدد كاملاً الضغط على الرابط التالي :



https://www.general-security.gov.lb/ar/magazines.

