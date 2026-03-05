هذه هوية الشهيدين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في زحلة

أفادت مندوبة " " ان الشهيدين في الغارة التي استهدفت سيارة عند أوتوستراد هما المعاون في قوى الامن الداخلي وابن شقيقته محمد الجمال، كما تم العثور داخل السيارة على بقايا اشلاء متفحمة.

