الدفاع المدني: 93 مهمة خلال ال24 ساعة الماضية

أفادت ان عناصرها نفذت في ال24 ساعة الماضية، 93 مهمة إسعاف وانقاذ توزعت كالآتي:







-إخماد حرائق:35: آليات متنوعة:4، اشجار:3، سيارات :3، مؤسسات:4، نفايات:3، اعشاب:6، منازل:7، كهرباء:3، منازل جراء القصف: 7، مؤسسات جراء القصف:2، آليات جراء القصف:1، اشجار مثمرة:1، مزرعة1.







-انقاذ1: رفع انقاض وبحث وانقاذ مصابين جراء القصف:1







-اسعاف: 50: حالات طارئة:18، حوادث سير:5، نقل مرضى:18، نقل مصابين جراء القصف:8، نقل جثث:1







-خدمات عامة:2: نقل مياه الى مراكز ايواء:1

