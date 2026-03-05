الحجار تابع من غرفة العمليات الأوضاع الأمنية وإجراءات إيواء النازحين

تابع الداخلية والبلديات أحمد من في الوزارة، الأوضاع الأمنية والتدابير الميدانية المتخذة على الأرض، وأجرى لهذه الغاية اتصالاتٍ بالمحافظين والمدير العام لقوى الأمن الداخلي والمدير العام للأمن العام والمدير العام للدفاع المدني للوقوف عند الخطوات والتدابير التي تنفّذها والإدارية التابعة للوزارة، إضافة إلى الإجراءات المتّبعة لمساعدة الوافدين إلى المناطق ضمن نطاق محافظاتهم.



وشدد الوزير الحجار على" ضرورة التنسيق الدائم بين الإدارات المعنية والسلطات المحلية ووحدة في السرايا الحكومية، بما يضمن حسن تنظيم عملية الإيواء وتأمين الحاجات الأساسية للنازحين، والحفاظ على الاستقرار والنظام العام".



كما استمع إلى شرحٍ مفصّل من الضابط المختص عن خارطة توزيع الأهالي النازحين على مراكز الإيواء في مختلف المناطق .

