الحجار تابع من غرفة العمليات الأوضاع الأمنية وإجراءات إيواء النازحين

05-03-2026 | 04:10
الحجار تابع من غرفة العمليات الأوضاع الأمنية وإجراءات إيواء النازحين
تابع الداخلية والبلديات أحمد الحجار من غرفة العمليات في الوزارة، الأوضاع الأمنية والتدابير الميدانية المتخذة على الأرض، وأجرى لهذه الغاية اتصالاتٍ بالمحافظين والمدير العام لقوى الأمن الداخلي والمدير العام للأمن العام والمدير العام للدفاع المدني للوقوف عند الخطوات والتدابير التي تنفّذها الأجهزة الأمنية والإدارية التابعة للوزارة، إضافة إلى الإجراءات المتّبعة لمساعدة النازحين الوافدين إلى المناطق ضمن نطاق محافظاتهم.

وشدد الوزير الحجار على" ضرورة التنسيق الدائم بين الإدارات المعنية والسلطات المحلية ووحدة إدارة الكوارث في السرايا الحكومية، بما يضمن حسن تنظيم عملية الإيواء وتأمين الحاجات الأساسية للنازحين، والحفاظ على الاستقرار والنظام العام".

كما استمع إلى شرحٍ مفصّل من الضابط المختص عن خارطة توزيع الأهالي النازحين على مراكز الإيواء في مختلف المناطق اللبنانية.
مواضيع ذات صلة
غرفة إدارة العمليات والكوارث في بلدية صيدا: استقبال 2000 نازح وفتح 8 مراكز للإيواء
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 12:47:37 Lebanon 24 Lebanon 24
غزالة يجول على مراكز الإيواء ويتابع ملف الأمن من غرفة عمليات الشرطة البلدية
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 12:47:37 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين أماكن إيواء للنازحين والمواد الضرورية
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 12:47:37 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: الحكومة وأجهزتها الرسمية مسؤولة عن إيواء المواطنين اللبنانيين النازحين وأن يوفروا لهم كل الخدمات اللازمة
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 12:47:37 Lebanon 24 Lebanon 24

المدير العام للأمن

قوى الأمن الداخلي

الأجهزة الأمنية

إدارة الكوارث

غرفة العمليات

المدير العام

اللبنانية

تابع
