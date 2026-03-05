الخير: لدفع المستحقات وتعزيل أقنية الريّ وتأمين مياه الشفة لحي حمدون

التقى النائب أحمد الخير يرافقه بلديات توفيق زريقة، برئيس مجلس إدارة ومديرها العام خالد عبيد، وبحضور المنية مصطفى عيد.







وخلال اللقاء، طالب الخير عبيد "بالإسراع في دفع المستحقات السنوية العائدة لبلديات المنية الإدارية"، مشدّدًا على" ضرورة الاستعجال في تعزيل أقنية في المنية، تفاديًا لتكرار ما حصل في العام الماضي، وللتخفيف من معاناة أصحاب الأراضي، لا سيما في حيّ حمدون".







كما دعا إلى "وضع خطة متكاملة لتأمين مياه الشفة لحيّ حمدون والأحياء التي لا تزال تفتقر إلى شبكات المياه، بالتنسيق مع الهيئات المانحة والمؤسسة، والبدء الفوري بتنفيذ الدراسة بالتعاون مع دائرة مياه المنية ورئيسها مصطفى عيد".







وفي ختام اللقاء، أكّد النائب الخير دعمه الكامل لمؤسسة المياه، ووقوفه الدائم إلى جانب دائرة المنية، مثنيًا على جهود المدير العام خالد عبيد على مستوى ، ومقدّرًا الدور الذي يقوم به في ، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد. كما أعلن دعمه الكامل لرئيس دائرة مياه المنية مصطفى عيد، ولكافة العاملين والمستخدمين ضمن نطاق استثمار المنية وعكار.

Advertisement