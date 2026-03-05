تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الخير: لدفع المستحقات وتعزيل أقنية الريّ وتأمين مياه الشفة لحي حمدون

Lebanon 24
05-03-2026 | 04:16
الخير: لدفع المستحقات وتعزيل أقنية الريّ وتأمين مياه الشفة لحي حمدون
التقى النائب أحمد الخير يرافقه رئيس اتحاد بلديات المنية توفيق زريقة، برئيس مجلس إدارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي ومديرها العام خالد عبيد، وبحضور رئيس دائرة المنية مصطفى عيد.



وخلال اللقاء، طالب الخير المدير العام عبيد "بالإسراع في دفع المستحقات السنوية العائدة لبلديات المنية الإدارية"، مشدّدًا على" ضرورة الاستعجال في تعزيل أقنية الري في المنية، تفاديًا لتكرار ما حصل في العام الماضي، وللتخفيف من معاناة أصحاب الأراضي، لا سيما في حيّ حمدون".



كما دعا إلى "وضع خطة متكاملة لتأمين مياه الشفة لحيّ حمدون والأحياء التي لا تزال تفتقر إلى شبكات المياه، بالتنسيق مع الهيئات المانحة والمؤسسة، والبدء الفوري بتنفيذ الدراسة بالتعاون مع دائرة مياه المنية ورئيسها مصطفى عيد".



وفي ختام اللقاء، أكّد النائب الخير دعمه الكامل لمؤسسة المياه، ووقوفه الدائم إلى جانب دائرة المنية، مثنيًا على جهود المدير العام خالد عبيد على مستوى الشمال، ومقدّرًا الدور الذي يقوم به في إدارة المؤسسة، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد. كما أعلن دعمه الكامل لرئيس دائرة مياه المنية  مصطفى عيد، ولكافة العاملين والمستخدمين ضمن نطاق استثمار المنية وعكار.
