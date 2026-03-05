كتل هوائية شديدة البرودة ستضرب لبنان.. الأمطار عائدة في هذا الموعد

أفادت مصلحة الأرصاد الجوية ان طقسا مستقرا يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم السبت ، حيث من المتوقع ان تتأثر المنطقة بكتل هوائية شديدة البرودة تؤدي الى طقس متقلب مع امطار خفيفة متفرقة وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وسيطرة للرياح الشمالية الباردة و الجافة حتى يوم الثلاثاء .





الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل كما تنخفض نسبة الرطوبة .



الجمعة:

قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، يتحوّل مساء إلى غائم جزئيًاً بسحب مرتفعة و لكن تبقى دون معدلاتها .



السبت:

غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة ،تتساقط امطار متفرقة خاصة شمال البلاد مع بعض الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠متر وما فوق .



الأحد:

غائم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة بحيث تصبح دون معدلاتها بحدود ال٥ درجات على الاقل ، مع سيطرة للرياح الشمالية الباردة وموجة وجليد على ارتفاع ١٢٠٠ متر و مافوق .







