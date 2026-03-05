تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

كتل هوائية شديدة البرودة ستضرب لبنان.. الأمطار عائدة في هذا الموعد

Lebanon 24
05-03-2026 | 04:16
كتل هوائية شديدة البرودة ستضرب لبنان.. الأمطار عائدة في هذا الموعد
كتل هوائية شديدة البرودة ستضرب لبنان.. الأمطار عائدة في هذا الموعد photos 0
أفادت مصلحة الأرصاد الجوية ان طقسا مستقرا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم السبت ، حيث من المتوقع ان تتأثر المنطقة بكتل هوائية شديدة البرودة تؤدي الى طقس متقلب مع امطار خفيفة متفرقة وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وسيطرة للرياح الشمالية الباردة و الجافة حتى يوم الثلاثاء .


الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس:  
قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل كما تنخفض نسبة الرطوبة .

الجمعة:  
قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، يتحوّل مساء إلى غائم جزئيًاً بسحب مرتفعة و لكن تبقى دون معدلاتها .

السبت:  
غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة ،تتساقط امطار متفرقة خاصة شمال البلاد مع بعض الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠متر وما فوق .

الأحد:  
غائم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة بحيث تصبح دون معدلاتها بحدود ال٥ درجات على الاقل ، مع سيطرة للرياح الشمالية الباردة وموجة صقيع وجليد على ارتفاع ١٢٠٠ متر و مافوق .


