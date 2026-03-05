الجيش الاسرائيلي: تصفية خلية من حزب الله جنوباً

#عاجل 🔸تصفية خلية إرهابيين من حزب الله عملت من داخل مقر قيادة بجنوب لبنان
🔸رصدت قوات الفرقة 91 خلال ساعات الليلة الماضية عددًا من إرهابيي حزب الله وهم يدخلون إلى مقر تابع لحزب الله في منطقة عمل قواتنا في جنوب لبنان.
🔸لقد رصد سلاح الجو أفراد الخلية وقام باستهدافهم فور ذلك.… pic.twitter.com/MkujGjVy2R
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 5, 2026
