الجيش الاسرائيلي: تصفية خلية من حزب الله جنوباً

#عاجل 🔸تصفية خلية إرهابيين من حزب الله عملت من داخل مقر قيادة بجنوب



🔸رصدت قوات الفرقة 91 خلال ساعات الليلة الماضية عددًا من إرهابيي حزب الله وهم يدخلون إلى مقر تابع لحزب الله في منطقة عمل قواتنا في جنوب لبنان.



🔸لقد رصد سلاح الجو أفراد الخلية وقام باستهدافهم فور ذلك.… pic.twitter.com/MkujGjVy2R — (@AvichayAdraee) March 5, 2026

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان قوات الفرقة 91 رصدت خلال ساعات الليلة الماضية عددًا من عناصر وهم يدخلون إلى مقر تابع لحزب الله في منطقة عمل قواتنا في .وتابع: لقد رصد سلاح الجو أفراد الخلية وقام باستهدافهم فور ذلك، وسيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة اي تهديد على .