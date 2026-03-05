تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الكاتب والمخرج أنطوان غندور في ذمة الله

Lebanon 24
05-03-2026 | 04:54
A-
A+
الكاتب والمخرج أنطوان غندور في ذمة الله
الكاتب والمخرج أنطوان غندور في ذمة الله photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
غيب الموت الكاتب والمخرج انطوان غندور( مواليد 5 نيسان عام 1942 في عين علق). له أعمال عدة في التلفزيون والسينما والمسرح والإذاعة. وحصدت أعماله الدرامية جوائز وشهادات تقدير، كما قدمت فيها دراسات وأبحاث أكاديمية.



يعدّ غندور أول من كتب حلقة تلفزيونيّة لبنانية مدتها ساعة ونصف الساعة ضمن سلسلتي «كانت أيام» و«أديب وقصّة» وذلك بديكورين فقط. وقد تخطت أعماله المئة بين مسلسل تلفزيوني وعمل مسرحي وإذاعي وسينمائي، فضلا عن أعماله الوثائقية التي عرضت على الشاشات اللبنانية والعربية.



من ابرز أعماله: فيلم كلنا فدائيون[1969] مسلسل كانت أيام[1964] مسلسل أخوت شاناي[1973] مسلسل بربر آغا[1979]  مسلسل أربع مجانين وبس (1982)  مسلسل رصيف البارزيانا[1985].



من اعماله المسرحية : القبقاب  ( 1979 ) . بربر آغا ( 1980). طانيوس شاهين (1990).
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستشفى الشهيد صلاح غندور أدان تهديدات العدوّ: ادعاءات باطلة لا تخدم سوى نشر الرعب بين المدنيين
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 15:10:07 Lebanon 24 Lebanon 24
والد السيد حسن نصرالله في ذمة الله
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 15:10:07 Lebanon 24 Lebanon 24
قائمقام جزين في ذمة الله
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 15:10:07 Lebanon 24 Lebanon 24
شقيقة الوزير السابق محمد المشنوق في ذمة الله
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 15:10:07 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

تعازي ووفيات

أنطوان غندور

انطوان غندور

اللبنانية

أكاديمية

عين علق

شاهين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:58 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:36 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2026-03-05
Lebanon24
08:00 | 2026-03-05
Lebanon24
07:58 | 2026-03-05
Lebanon24
07:36 | 2026-03-05
Lebanon24
07:30 | 2026-03-05
Lebanon24
07:28 | 2026-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24